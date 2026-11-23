Autoritetet mjeko-ligjore në Greqi kanë marrë më 23 nëntor rezultatet e analizave toksikologjike të kryera për këngëtarin Giorgos Mazonakis. Megjithatë, ende nuk është përcaktuar përfundimisht shkaku i vdekjes, pasi priten ekzaminime të tjera.
Drejtoria e Parë e Shërbimit të Mjekësisë Ligjore në Greqi bëri të ditur se rezultatet lidhen me materialin biologjik të marrë gjatë autopsisë së trupit të këngëtarit. Analizat u kryen në laboratorin e drejtorisë, në bashkëpunim me Laboratorin e Mjekësisë Ligjore dhe Toksikologjisë të Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin Aristoteli të Selanikut, sipas njoftimit të publikuar më 23 nëntor 2026.
Të lidhura
None found
Ekspertët duhet të përfundojnë tani ekzaminimet histologjike, përpara se të hartojnë raportin përfundimtar mjeko-ligjor dhe të përcaktojnë shkakun e vdekjes.
Ngjarja ka ngjallur interes të madh publik, veçanërisht për shkak të pyetjeve të ngritura gjatë hetimeve rreth përdorimit të substancave të ndryshme, mes tyre edhe propofolit. Sidoqoftë, në këtë fazë, rezultatet toksikologjike nuk japin një përfundim përfundimtar mbi rrethanat e vdekjes.
Raporti i ekspertizës pritet të përfshijë përshkrimin e hollësishëm të gjetjeve, vlerësimin e tyre shkencor dhe përcaktimin e shkakut të vdekjes, duke u mbështetur në të dhënat e autopsisë dhe rezultatet laboratorike.