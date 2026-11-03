Angela Martini njofton në Instagram fundin e martesës me Dragos Savulescu

Angela Martini njofton në Instagram fundin e martesës me Dragos Savulescu

Angela Martini ka bërë publike ndarjen nga bashkëshorti i saj, biznesmeni rumun Dragos Savulescu. Modelja e njohur shqiptare e njoftoi përfundimin e marrëdhënies përmes një postimi në Instagram, ku vuri në qendër përkushtimin ndaj djalit të tyre.

Në deklaratën e saj, Martini e përshkroi jetën me partnerin si një kapitull me rëndësi të madhe, i cili tashmë është mbyllur. Ajo theksoi se djali është dhurata më e çmuar e asaj periudhe dhe se lumturia e mirëqenia e tij do të kenë gjithmonë përparësi.

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Modelja i përcolli gjithashtu Dragosit urimet për lumturi. Në mbyllje të mesazhit, ajo falënderoi ndjekësit për dashamirësinë dhe u kërkoi të respektonin privatësinë e familjes.

Angela dhe Dragos lidhën martesë në dhjetor të vitit 2017. Nga marrëdhënia e tyre kanë një djalë, të quajtur Kyree.

Lajmet për një ndarje të mundshme ishin publikuar nga mediat ndërkombëtare në tetor të vitit 2025, kur u raportua se Martini kishte dorëzuar kërkesën për divorc pas rreth tetë vitesh martesë. TMZ bëri të ditur se dokumentet e paraqitura në gjykatë rendisnin dallimet e papajtueshme si shkak të ndarjes.

Por shfaqja e tyre sërish bashkë në rrjetet sociale, në fillim të vitit 2026, kishte ushqyer dyshimet se çifti mund të ishte ribashkuar.

Me njoftimin e fundit, modelja duket se mbyll paqartësitë që prej muajsh shoqëronin raportimet mbi jetën e tyre sentimentale.


Shtuar 3.11.2026 13:25

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