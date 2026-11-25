Shumë kohë përpara se të ngjitej në majat e muzikës ndërkombëtare, Dua Lipa ishte shfaqur në serialin humoristik “Familja Moderne”, një prej produksioneve më të ndjekura nga publiku shqiptar.
Në vitin 2004, kur ishte vetëm tetë vjeçe, artistja shqiptare pati një rol të shkurtër në një episod të transmetuar më 20 qershor në Radio Televizionin e Kosovës.
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Skena ishte xhiruar në Londër, ku Dua interpretonte shoqen e Robertit. Gjatë takimit me të, ajo i kujtonte të mos linte pas dore detyrat e shtëpisë.
Kjo pjesë nga fëmijëria e këngëtares u rikthye në vëmendje pasi RTK njoftoi gjatë ditës së djeshme se “Familja Moderne” do të rikthehet në ekran. Episodet do të ritransmetohen në formatin HD çdo të diel, në orën 20:05.
Ndërkohë, Dua Lipa vijon të zgjerojë listën e arritjeve në muzikë.
Së fundmi, ajo siguroi certifikimin e parë Diamant të karrierës së saj falë këngës “Levitating”, e cila është certifikuar 13 herë me Platin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.