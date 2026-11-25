Mattel ka zbuluar një kukull të re Barbie për koleksionistët, e krijuar në nder të Mariah Carey-t. Modeli i ri i referohet albumit festiv “Merry Christmas”, të publikuar më 1994, si dhe këngës së njohur “All I Want for Christmas Is You”.
Pamja e kukullës është marrë nga kopertina e albumit: Carey paraqitet me kostum të kuq kadifeje, të punuar me zbukurime të bardha prej gëzofi. Rripi i zi dhe çizmet e zeza me taka të larta plotësojnë veshjen.
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Mes aksesorëve janë një varëse argjendi, unaza e famshme me flutur e këngëtares dhe një mikrofon në ngjyrë argjendi. Produkti do të vijë në një kuti të posaçme për koleksionistë, të dekoruar me një peizazh dimëror me dëborë dhe inicialet e Carey-t.
“Krishtlindjet kanë qenë gjithmonë një periudhë kaq magjike për mua, ndaj fakti që Barbie feston sërish sezonin e festave së bashku me mua është diçka jashtëzakonisht e veçantë”, tha Carey.
Këngëtarja u shpreh gjithashtu se ishte shumë argëtuese të shihte stilin e saj festiv të shndërruar në një Barbie. Ajo shpreson që kukulla t’u përcjellë fansave gëzim dhe atmosferë festive këtë vit.
Siç raportoi revista “Variety”, ky është modeli i dytë i Barbie-t që Mattel krijon duke marrë frymëzim nga Carey. Kukulla e parë u prezantua në nëntor të vitit 2023 dhe u shit për më pak se 24 orë. Ajo risillte veshjen e artistes nga videoklipi i “All I Want for Christmas Is You”: një fustan i kuq i ndezur, me pala dhe të çarë të theksuar.
Angel Kent ka projektuar të dyja kukullat. Ato janë pjesë e linjës Black Label të Barbie-t, e dedikuar për modelet koleksionuese.
I publikuar më shumë se tri dekada më parë, albumi “Merry Christmas” përmban si këngë tradicionale festash, ashtu edhe materiale origjinale. Në të spikasin vokali i fuqishëm i Carey-t dhe ndikimet e saj nga gospel-i, soul-i dhe muzika klasike e Krishtlindjeve.
“All I Want for Christmas Is You”, e shkruar nga Mariah Carey së bashku me Walter Afanasyev, mbetet ndër këngët më të dashura të sezonit dhe një simbol i kulturës pop. Edhe këtë vit, ajo po shënon sukses në klasifikime: renditet e katërta në Billboard Hot 100, pas këngës “Last Christmas” të grupit Wham!.