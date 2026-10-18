Të shtëna me armë në Saraj, lëndohet një person

Të shtëna me armë në Saraj, lëndohet një person

Një person është plagosur në Saraj të Shkupit, pasi ndaj tij është qëlluar me armë zjarri.

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MPB-ja bëri të ditur se M.I. e ka denoncuar rastin në SPB Shkup më 18.10.2026, në orën 09:50. Sipas raportimit, rreth orës 09:30, pranë një marketi në fshatin Saraj, një person ka shtënë në drejtim të tij teksa ndodhej në një automjet të tipit “Touran”.

Policët e SPB Shkup që mbërritën në vendngjarje gjetën katër gëzhoja pistolete. M.I. u lëndua në dorë nga xhami i dëmtuar i veturës, ndërsa u njoftua ekipi i Ndihmës së Shpejtë Mjekësore, sipas komunikatës së MPB-së.

Policia po merr masa për të zbardhur plotësisht rastin.


Shtuar 18.10.2026 14:24

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