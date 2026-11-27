Komuniteti “Studentët n’Protestë” ka reaguar pas deklarimit për themelimin e forcës së re politike “Të Bashkuar për Shqipërinë”, duke sqaruar se nuk ka asnjë lidhje me këtë nismë dhe se nuk përfaqësohet nga asnjë parti.
Në qëndrimin e publikuar, studentët shprehen se prej 31 majit kanë qenë mbështetës të protestës dhe kërkesave të saj. Ata theksojnë se energjia e krijuar nga kjo lëvizje qytetare qëndron përtej ndarjeve politike dhe bindjeve personale.
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Sipas tyre, as zhvillimet e fundit dhe as protesta e 13 tetorit nuk kanë ndryshuar qëndrimin e komunitetit. Çdo individ, nënvizojnë studentët, ka të drejtë të ndërmarrë iniciativa politike, por ato nuk mund të paraqiten në emër të “Studentët n’Protestë”.
Reagimi u bë publik një ditë pasi një grup studentësh, të rinjsh, pedagogësh dhe profesionistësh njoftuan krijimin e partisë së re “Të Bashkuar për Shqipërinë”. Kjo nismë synon të mbështetet te drejtësia, meritokracia, transparenca dhe përgjegjshmëria, ndërsa ka nisur edhe procesi i mbledhjes së firmave për themelimin e saj.