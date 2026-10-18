Bylis B dominon pjesën e parë, ndërsa Butrinti – Albpetrol mbyllet me dy kartonë të kuq dhe shumë të verdhë

Pesë takimet e Grupit B të Kategorisë së Dytë, të vlefshme për javën e 4-t, po zhvillohen në të njëjtën kohë.
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Memaliaj po përballet në shtëpi me Apoloninë, ndërsa Delvina ka pritur Bylis B. Në sfidën tjetër, Tomori po luan kundër Luftëtarit.
Këlcyra po përballet me Devollin, ndërsa Butrinti dhe Albpetroli janë përballë njëri-tjetrit.
Ndeshja mes Butrintit dhe Albpetrolit është shoqëruar me dy kartonë të kuq dhe shumë kartonë të verdhë.
Pjesët e para janë mbyllur me këto rezultate:
Memaliaj 1 – 0 Apolonia
Delvina 0 – 2 Bylis B
Tomori 2 – 1 Luftëtari
Këlcyra 0 – 0 Devolli
Butrinti 2 – 0 Albpetrol