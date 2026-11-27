Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka kërkuar llogari nga Policia e Kosovës pas ndalimit të vendosjes së muralit të Nënë Terezës, për të cilin Komuna kishte dhënë leje për përdorimin e hapësirës publike.
Ngjarja ndodhi të premten në mbrëmje dhe ka nxitur reagimin e ashpër të kreut të kryeqytetit, i cili ka ngritur dyshime se ndërhyrja mund të ketë pasur prapavijë politike.
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Përmes një postimi në Facebook, Rama tha se policia kishte pretenduar se urdhri për pengimin e punimeve kishte ardhur “nga lart”. Për këtë arsye, ai kërkoi që Policia e Kosovës ta sqarojë publikisht se kush e ka dhënë këtë udhëzim.
“SKANDALOZE! Kujt i përgjigjet shteti ynë? Urdhrave politikë?! Sonte u pengua vendosja e muralit të Nënës Terezë në Prishtinë. Komuna e Prishtinës, që lëshon lejet për hapësirat publike në kryeqytet, e kishte dhënë lejen për vendosjen e muralit”, ka shkruar Rama.
Ai kërkoi identifikimin e personit që ka urdhëruar ndërhyrjen, si dhe publikimin e vendimit mbi bazën e të cilit policia ka vepruar.
“Kush është ‘lart’ në Kosovë? Kush mund ta ndalë me një fjalë goje një punë për të cilën Komuna ka dhënë leje?”, pyeti kryetari i Prishtinës.
Rama kërkoi gjithashtu të bëhet e qartë nëse ka pasur presion politik ndaj Policisë së Kosovës dhe kush mban përgjegjësi për ndalimin e vendosjes së muralit.
“Me çfarë vendimi u ndalua vendosja? Mbi cilën bazë ligjore? Kush e kërkoi ndërhyrjen dhe kush e urdhëroi? Kush bëri presion politik mbi Policinë?”, ka përfunduar ai.
Deri tani, Përparim Rama nuk ka bërë të ditur emrin e institucionit apo personit që mund të ketë kërkuar ndërprerjen e punimeve. Ndërkohë, pritet që Policia e Kosovës të sqarojë bazën ligjore të veprimit të ndërmarrë.