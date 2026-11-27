Gjatë seancës plenare në Kuvend, kreu i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, kritikoi paketën fiskale të qeverisë, e cila parashikon që bizneset e vogla të përfshihen në skemën e TVSH-së dhe të paguajnë 20% mbi xhiron.
Për të ilustruar ndikimin e kësaj mase, Shehaj solli shembullin e një parukerie, e cila, sipas tij, pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve do të përballet me ulje të fitimit mujor.
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Shehaj shpjegoi se një parukeri mund të realizojë një xhiro mujore prej 8 milionë-9 milionë lekësh, por pasi të paguajë pagat e bashkëpunëtorëve, qiranë dhe shpenzime të tjera të vogla, në fund mund t’i mbeten vetëm 2 milionë, 1 milion ose 1 milion e gjysmë lekë.
“Çfarë ndodh kur e përfshini këtë biznes në skemën e TVSH-së? Nga 1 janari, xhiroja faktike e tij do të reduktohet me rreth 20%. Pronari do të detyrohet ose të rrisë çmimet, ose ta përballojë vetë TVSH-në, pasi nuk ka shpenzime të mjaftueshme me TVSH për ta zbritur”, deklaroi ai.
Gjatë debatit, Shehaj pati një përplasje me deputetin socialist Erion Bracce, i cili argumentoi se parukeritë përdorin ujë dhe për këtë arsye duhet të paguajnë TVSH.
Shehaj e kundërshtoi këtë arsyetim duke pyetur se sa TVSH mund të krijojë një parukeri nga shpenzimet mujore për ujë dhe bojëra. “Sa mijëra € shpenzon në muaj për ujë dhe për bojëra? Sa TVSH paguhet për të larë kokën tënde?”, iu drejtua ai deputetit socialist.
Sipas kreut të Partisë Mundësia, vendosja e taksës 20% mbi xhiron po dëmton bizneset e vogla dhe qytetarët që sigurojnë jetesën përmes punës së tyre.
“A e kuptoni se po rrezikoni jetën dhe bizneset e qindra mijëra shqiptarëve që përpiqen çdo ditë t’ia dalin me punën e tyre, pa kërkuar ndihmë prej jush? Me një vendim të vetëm, po i ngarkoni me TVSH sikur të mos kishte asnjë pasojë. Taksa 20% mbi xhiron po shkatërron bizneset dhe jetën e njerëzve që, me punë të ndershme, mbajnë në këmbë ekonominë e vendit”, u shpreh Shehaj.