Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se zgjedhjet parlamentare të radhës janë planifikuar për prillin e vitit 2028, ndërsa mandati i tij në krye të Qeverisë do të zgjasë edhe pak më shumë se një vit. Ai tha se fushata e OBRM-PDUKM-së synon të marrë mendimet e qytetarëve dhe të identifikojë çfarë duhet përmirësuar, duke iu përgjigjur një pyetjeje nëse nisma e paralajmëruar e partisë lidhet me përgatitjet për zgjedhje të parakohshme.
“Nuk dua të komentoj çdo deklaratë të opozitës; qëndrimet e tyre ua lë atyre. Megjithatë, është e rëndësishme që si parti politike të takohemi me qytetarët dhe të dëgjojmë se ku nevojiten përmirësime. Kjo do të na ndihmojë të përmirësojmë politikat në periudhën e mbetur dhe, gjithashtu, të përfshijmë propozime në programin për zgjedhjet e ardhshme, që do të mbahen në prill 2028”, u shpreh Mickoski.
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Sipas tij, zgjedhjet për qeverinë teknike pritet të zhvillohen në fund të dhjetorit 2027. Mickoski tha se i mbetet rreth një vit e një muaj në postin e kryeministrit dhe se synon të kuptojë se në cilat fusha Qeveria ka pasur më pak sukses. Ai shtoi se përmirësimet mund të bëhen gjatë mandatit aktual ose në atë pasues dhe se takimet ballë për ballë me qytetarët shërbejnë pikërisht për këtë qëllim.
Mickoski theksoi se Qeveria e tij vepron me përgjegjësi dhe transparencë. Ai vuri në dukje se gjatë dy deri në dy vjet e gjysmë të fundit, ai dhe anëtarët e kabinetit kanë qenë vazhdimisht në publik, përmes deklaratave dhe pjesëmarrjes në aktivitete publike.
Një ditë më parë, OBRM-PDUKM bëri të ditur se do të nisë takime në terren, me vizita në të gjitha vendbanimet për t’u takuar me qytetarët.