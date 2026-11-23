Ditmar Bicaj, ish-futbollist dhe aktualisht trajner, foli në emisionin “Mega Sport” në A2CNN për lojtarin që mund të zërë vendin e kapitenit Berat Gjimshiti në qendër të mbrojtjes së Kombëtares.
Sipas Bicajt, Gabriel Ramaj është zgjedhja ideale për këtë rol. Ramaj është pjesë e Shqipërisë U21 dhe luan me Atalanta U23 në Serie C.
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Bicaj tha se Ramaj është gati të zëvendësojë Gjimshitin, duke vlerësuar fizikun dhe personalitetin e tij. Sipas trajnerit, ai i ka të gjitha cilësitë e nevojshme për këtë detyrë.