Kosova synon normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Serbinë, por ky proces duhet të ketë në thelb njohjen reciproke, deklaroi kryeministri Albin Kurti në një intervistë për gazetën irlandeze “The Irish Times”, gjatë Samitit të Komunitetit Politik Evropian në Dublin.
Kurti tha se, për një kohë të gjatë, fuqitë evropiane e kanë trajtuar Beogradin ndryshe nga të tjerët, duke krijuar te Serbia bindjen se ajo duhet të dëgjohet e para.
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Kryeministri shprehu kënaqësi për largimin nga pushteti të Aleksandar Vuçiqit, të cilin e akuzon për mbështetjen e një fushate që synonte destabilizimin e institucioneve të Kosovës. Sipas Kurtit, gjatë viteve të fundit të mandatit të Vuçiqit, Serbia dërgonte vazhdimisht grupe paraushtarake për t’u zënë pritë policëve të Kosovës. Ai kujtoi se para tri vitesh u vra rreshteri i policisë Afrim Bunjaku, në sulmin e Banjskës.
“Presidenti Vuçiq i kishte ‘njerëzit e tij të vegjël të gjelbër’, imituesit e Wagnerit. Mendoj se tani kjo ka marrë fund”, u shpreh Kurti.
Duke folur për qeverinë e re që pritet të krijohet në Serbi nga Lista Studentore, Kurti u tregua i përmbajtur. Ai tha se të dish kush i humbi zgjedhjet nuk do të thotë se di edhe kush i fitoi, ndërsa u shpreh me shpresë se kabineti i ri në Beograd do të jetë më i orientuar drejt Evropës. Sipas tij, gjatë qeverisjes së Vuçiqit, Rusia kishte krijuar ndikim të rrënjosur në Serbi.
Lista Studentore, e cila fitoi zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit, ka paralajmëruar një qëndrim të ashpër ndaj Kosovës. Në programin e saj të politikës së jashtme, ajo deklaron se do të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës dhe anëtarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare, si dhe kërkon që marrëveshjet e dialogut të shqyrtohen nga Gjykata Kushtetuese e Serbisë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka theksuar se ndryshimi i pushtetit në Beograd nuk i heq Serbisë detyrimet në procesin e normalizimit.
Kurti foli edhe për aspiratën evropiane të Kosovës, e cila aplikoi për anëtarësim në BE në dhjetor të vitit 2022, por ende nuk ka marrë statusin e vendit kandidat. “Ne vërtet e meritojmë statusin e kandidatit. Nuk po kërkojmë favor. Po kërkojmë një pyetje, sepse ne do t’i japim përgjigjet”, tha ai.
Ai nënvizoi se Kosova nuk kërkon rrugë të shpejtë, derë të pasme apo shkurtore, por një proces anëtarësimi të bazuar në merita. Sipas Kurtit, për Kosovën, rëndësia e procesit të integrimit nuk është më e vogël se ajo e anëtarësimit në vetvete.
Kryeministri kritikoi gjithashtu Rusinë dhe luftën në Ukrainë. “Presidenti despotik Putin nuk njeh rrugë tjetër përveç zgjerimit dhe hegjemonisë territoriale të Rusisë. Kur ata thonë paqe, e kanë fjalën për nënshtrimin tuaj. Evropa është në luftë”, deklaroi Kurti.