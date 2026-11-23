Pas disa javësh në sipërfaqe, rrënojat e Kukësit të Vjetër janë mbuluar përsëri nga ujërat e liqenit të Fierzës. Ky ndryshim vjen pas reshjeve me intensitet mesatar deri të lartë që kanë përfshirë qarkun e Kukësit dhe kanë shtuar prurjet në kaskadën e Drinit.
Të dhënat e Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) tregojnë se niveli i Fierzës ka shkuar në 261.09 metra mbi nivelin e detit. Në Koman, niveli është 173.28 metra, ndërsa në Vau të Dejës arrin në 74.16 metra mbi nivelin e detit.
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Prurjet natyrore janë 250 metër kub ujë në sekondë në Fierzë, 800 metër kub në sekondë në Koman dhe 50 metër kub në sekondë në Vau të Dejës.
Prodhimi ditor i energjisë elektrike nga të tre hidrocentralet raportohet në 15,100 MWh.
KESH njofton se, në kohën e përditësimit të të dhënave, asnjë hidrocentral i kaskadës nuk po shkarkon ujë. Prurjet e shkarkimit në Fierzë, Koman dhe Vau të Dejës janë zero.
Rrënojat ishin zbuluar pas tërheqjes së ujërave, e shkaktuar nga thatësira e zgjatur dhe mungesa e reshjeve. Tani ato janë nën ujërat e liqenit të Fierzës.