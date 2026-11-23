Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, u takua sot me homologen e tij hungareze, Anita Orban.
Në takim, sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, palët biseduan për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe mënyrat për të zgjeruar marrëdhëniet dypalëshe.
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Konjufca nënvizoi se mbështetja e Hungarisë është e rëndësishme për përparimin e aplikimit të Kosovës për anëtarësim në BE. Ai vlerësoi gjithashtu angazhimin e vazhdueshëm hungarez për sigurinë dhe stabilitetin rajonal.
Në mbyllje të takimit, kryediplomati kosovar shprehu gatishmërinë për të thelluar më tej bashkëpunimin politik dhe ekonomik mes Kosovës dhe Hungarisë.