Dy opinionistët e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5, Rudina dhe Resuli, kanë ndarë pikëpamjet e tyre për mënyrën se si Arlinda po i menaxhon marrëdhëniet me banorët e tjerë.
Rudina e vlerësoi qëndrimin e Arlindës për respektin ndaj vetes dhe mbrojtjen e mendimit të saj, por njëkohësisht i kërkoi që t’u japë hapësirë edhe pikëpamjeve të të tjerëve.
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“Arlinda duhet të superduartrokitet, sepse e respekton veten dhe pyet: ‘Ku mbetet mendimi im?’. Megjithatë, do të dëshiroja që ajo t’i respektonte edhe mendimet e të tjerëve. Ti ke zgjedhur ta luash lojën e vetme dhe ke synuar të jesh protagoniste që në fillim”, u shpreh Rudina.
Nga ana tjetër, Resul Sinani theksoi se në disa raste Arlinda bie ndesh me vetë deklaratat e saj.
“Ka momente kur ekziston një mendim kolektiv, edhe pse nuk besoj se të gjithë aty e kanë atë qëndrim. Ti je kontradiktore: në një formë thua se je e vetme, e më pas u drejtohesh banorëve duke thënë se po të lënë vetëm”, tha Resuli.
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