Pandovski: Ndikimi politik dhe financimi cenojnë pavarësinë e gjyqësorit

Pandovski: Ndikimi politik dhe financimi cenojnë pavarësinë e gjyqësorit

Pas publikimit të Raportit të KE-së për vendin, kryetari i “Transparency International” Maqedoni, Blagoja Pandovski, foli për mangësitë në sundimin e së drejtës. Ai veçoi ndikimin mbi gjyqësorin dhe varësinë e institucioneve të drejtësisë nga buxheti i shtetit.

Duke iu referuar pjesës së World Justice Project për sundimin e së drejtës, Pandovski tha se një nga problemet më të mëdha të identifikuara është mungesa e pavarësisë së gjyqësorit. Sipas tij, mbi organet gjyqësore ushtrohet ndikim nga autoritete të tjera, përfshirë pushtetin ekzekutiv. Pavarësia, shtoi ai, është e pamjaftueshme si përballë këtij ndikimi, ashtu edhe në aspektin funksional.

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Në një deklaratë për “Shenja”, Pandovski shpjegoi se pushteti ekzekutiv dhe ai ligjvënës mund t’u sigurojnë gjykatave dhe prokurorive mjete të mjaftueshme përmes procedurave të përshtatshme ligjore. Kjo, sipas tij, do të rriste gjasat që ato të ndjekin autorët e veprave penale dhe të shqyrtojnë çështje civile e penale.

Ai theksoi se mungesa e mjeteve është një tjetër tregues i pavarësisë së pamjaftueshme të gjyqësorit në situatën konkrete: për financimin e punës së tyre, gjykatat dhe prokuroritë varen nga shteti dhe pushteti ekzekutiv.


Shtuar 4.11.2026 20:46

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