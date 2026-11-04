Pagesa e “TVSH-ja ime” për tremujorin e tretë duhet të kryhet deri më 30 nëntor

Rimbursimi i një pjese të TVSH-së për qytetarët që kanë skanuar faturat fiskale në aplikacionin “MojDDV” gjatë muajve korrik, gusht dhe shtator pritet të nisë së shpejti.
Për tremujorin e tretë të vitit 2026, pagesa duhet të realizohet jo më vonë se 30 nëntori. Deri tani, Drejtoria e të Ardhurave Publike (DAP) nuk ka bërë të ditur zyrtarisht se kur do të fillojë transferimi i shumave.
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Një qytetar mund të përfitojë deri në 2,100 denarë gjatë këtij tremujori. Shuma që do të merret varet nga numri dhe vlera e faturave të pranuara, si edhe nga vlera e TVSH-së së përllogaritur.
Sistemi parashikon kthimin e 20 përqind të TVSH-së për mallrat dhe shërbimet e blera brenda vendit, ndërsa për kategoritë e tjera rimbursohet 10 përqind e TVSH-së. Në rast se aplikacioni përdoret nga të katër anëtarët e një familjeje dhe secili arrin kufirin maksimal, përfitimi i përbashkët mund të shkojë deri në 8,400 denarë për tremujor.
Për të shmangur vonesat, përdoruesit duhet të verifikojnë në aplikacionin “TVSH-ja Ime” nëse të dhënat e llogarisë së transaksionit janë të sakta dhe të përditësuara. Kontrolli është veçanërisht i nevojshëm për personat që kanë ndryshuar bankë ose kanë mbyllur llogarinë e mëparshme, pasi informacioni i pasaktë mund të pengojë kryerjen në kohë të pagesës.
Skema “TVSH-ja Ime” vijon të jetë në fuqi edhe gjatë vitit 2026. Sipas të dhënave të publikuara më herët, gjatë vitit 2025 qytetarëve u janë rimbursuar mbi 3.47 miliardë denarë, të barasvlershme me rreth 56.4 milionë euro.