Përfshihet nga flakët makina në aksin Fier-Ballsh, shpëton drejtuesi i mjetit

Pak minuta më parë, një automjet tip “Ford” është përfshirë nga flakët në aksin rrugor Fier-Ballsh, në fshatin Lalar.
Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet zjarrfikëse të Patosit, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e zjarrit.
Të lidhura
None found
Fatmirësisht, drejtuesi i automjetit nuk ka pësuar lëndime, pasi ka dalë në kohë nga makina sapo ka konstatuar flakët.
Paraprakisht dyshohet se shkak i zjarrit ka qenë një defekt në sistemin elektrik të automjetit.
Ndërkohë, policia dhe grupi hetimor po punojnë për të përcaktuar rrethanat dhe shkaqet e plota të ngjarjes.