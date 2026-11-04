Oliver Millanov largohet nga drejtimi i AUV-it, Qeveria emëron Jovica Andovskin

Qeveria emëroi Jovica Andovskin, ish-zëvendësministër i Shëndetësisë, në krye të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, pas dorëheqjes së Oliver Millanovit nga posti i drejtorit.
Millanov e kishte drejtuar institucionin për pak më shumë se dy vjet. Ai u emërua drejtor i përkohshëm më 2 korrik 2024 dhe nisi zyrtarisht detyrën dy ditë më vonë.
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As Millanov dhe as institucionet kompetente nuk kanë bërë të ditur deri tani arsyet e dorëheqjes së tij përpara përfundimit të detyrës.
Andovski merr drejtimin e AUV-it pas shumë vitesh përvojë në sektorin e shëndetësisë. Nga korriku 2024 deri në tetor 2026, ai shërbeu si zëvendësministër i Shëndetësisë.
Të njëjtin post në Ministrinë e Shëndetësisë Andovski e kishte mbajtur edhe nga viti 2011 deri në vitin 2017, duke qenë vazhdimisht i përfshirë në degën ekzekutive dhe në politikat shëndetësore.