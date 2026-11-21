Ministri i Infrastrukturës, Dimal Basha, ka shpërndarë pamje nga kantieri i urës së re mbi lumin Ibër në Mitrovicë, e cila tashmë po merr formë.
Në një postim në Facebook, Basha ka shkruar: “Mirëmëngjesi Mitrovica. Një urë e bukur mbi Ibër ka fillu të marrë formë!”.
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Kjo përbën një tjetër ndërhyrje infrastrukturore në lumin Ibër, pas ndërtimit të dy urave të reja.
Ura e parë, e destinuar për automjete dhe këmbësorë, u hap për qarkullim në gusht të vitit 2025. Ndërkaq, ura e dytë, e dedikuar vetëm për këmbësorë, u inaugurua në dhjetor të po atij viti.
Ndërkohë, punimet po vijojnë për urën që do të lidhë Zhabarin me Gushacin. Sipas projektit, ura do të ketë gjatësi prej 65 metrash dhe gjerësi prej 22.5 metrash, ndërsa parashihen edhe dy rrethrrotullime dhe një segment rrugor prej 500 metrash.