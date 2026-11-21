Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare, Stavro Pilo, është kthyer në objektivin kryesor të Atletico Madridit. Anësori i majtë i prapavijës po kalon një sezon të jashtëzakonshëm me AEK-un e Athinës, teksa në Champions League ka arritur të shënojë brenda një periudhe të shkurtër kundër dy prej emrave më të mëdhenj të futbollit botëror, Manchester City dhe Real Madrid.
Shkathtësia dhe aftësia për të lexuar lojën me saktësi janë cilësitë që po e bëjnë 25-vjeçarin shqiptar gati për një hap të madh në karrierën e tij. Sipas burimeve, Matteo Alemani, drejtori sportiv i Atletico Madridit, është personi që po insiston që transferimi të përfundojë që në afatin kalimtar të janarit.
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Kontrata aktuale e Pilos me AEK-un zgjat deri në verën e vitit 2030, ndërsa sipas të dhënave nga “Transfermarkt”, vlera e tij e tregut llogaritet rreth 2.5 milionë euro – një shifër që për një klub si Atletico Madrid është lehtësisht e përballueshme.
Nëse marrëveshja realizohet me sukses, lojtari i Kombëtares do të kishte mundësinë e artë për të shpërthyer në skenën më të madhe të futbollit europian, duke u bërë pjesë e një prej klubeve më të rëndësishme të kontinentit.
Deri më sot, asnjë lojtar i Kombëtares shqiptare nuk ka pasur rol kryesor te Atletico, Real Madrid apo Barcelona në La Liga. Edhe pse Bare dhe Manaj kanë qenë për periudha të shkurtra pjesë e këtyre ekipeve, ata gjithmonë mbetën në hije, por Pilo mund të jetë ai që do ta ndryshojë këtë histori.