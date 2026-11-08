MPB raporton 11 denoncime për dhunë në familje gjatë 24 orëve të fundit

Ministria e Punëve të Brendshme njofton se në 24 orët e fundit janë evidentuar 11 raste të denoncuara të dhunës në familje në të gjithë territorin e shtetit.
Sipas MPB-së, në disa prej këtyre rasteve policia ka ndaluar personat e dyshuar, ndërsa për rastet e tjera po zhvillohen veprimet e nevojshme për sqarimin e rrethanave.
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Në SPB Prilep, një grua ka raportuar dje se ish-partneri i saj e kishte ndjekur dhe shqetësuar për një periudhë të gjatë. Sipas denoncimit, ai paraqitej në vendin ku ajo punonte, e ndiqte gjatë kthimit në shtëpi dhe i dërgonte mesazhe fyese.
Policia e SPB Strumicë ka arrestuar një 62-vjeçar në një fshat të Komunës së Novo Sellës. Ai dyshohet se ishte sjellë në mënyrë agresive ndaj bashkëshortes së tij 57-vjeçare në banesën familjare.
Një 65-vjeçar është paraqitur në Stacionin Policor të Strumicës, duke denoncuar sjellje agresive nga djali i tij 33-vjeçar. Ky i fundit më pas është dërguar në një institucion shëndetësor për trajtim.
Gjatë natës së 7 nëntorit 2026, në një fshat të rajonit të Strumicës, policia ka privuar nga liria një 38-vjeçar. Ai është denoncuar për ushtrim të dhunës fizike ndaj bashkëshortes së tij 33-vjeçare, ndërsa më pas gruan dhe fëmijët e tyre të mitur i kishte nxjerrë nga shtëpia familjare.
Në Veles është arrestuar një 45-vjeçar, ndaj të cilit ish-bashkëshortja e tij 45-vjeçare ka bërë denoncim për sulm fizik dhe kërcënime.
Një 49-vjeçar është ndaluar në Zletovë nga zyrtarët policorë të SPB Probishtip, pas raportimit të partneres së tij 37-vjeçare se ai e kishte sulmuar fizikisht.
Në Gostivar, një grua 38-vjeçare ka denoncuar bashkëshortin e saj 42-vjeçar për veprën penale “lëndim trupor”. Pas denoncimit, policia e ka privuar atë nga liria.
Në SPB Ohër, një 41-vjeçare ka raportuar se bashkëshorti i saj i kishte drejtuar fyerje dhe kërcënime përmes telefonit, ndërsa ajo ndodhej në vendin e punës.
Policia ka arrestuar një 51-vjeçar në territorin e Çairit në Shkup, pas denoncimit të bashkëshortes së tij 47-vjeçare se ishte sulmuar fizikisht prej tij.
Në Gjorçe Petrov të Shkupit, një 19-vjeçar ka deklaruar se ishte sulmuar dhe kërcënuar nga ish-partnerja e tij 17-vjeçare. Sipas denoncimit, ajo kishte dëmtuar gjithashtu derën e hyrjes së shtëpisë dhe automjetin e tij.
Një 19-vjeçare ka denoncuar në territorin e Qendrës në Shkup se babai i saj 49-vjeçar kishte kërcënuar atë dhe nënën e saj.
MPB bën të ditur se për të gjitha rastet po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjeve, ndërsa pas përfundimit të procedurave do të dorëzohen parashtresat përkatëse.
Ministria e Punëve të Brendshme u kërkon qytetarëve të mos heshtin përballë dhunës në familje dhe të raportojnë në kohë çdo rast. Viktimat e dhunës në familje, por edhe personat që kanë informacion se dikush tjetër po përballet me një situatë të tillë, mund të drejtohen në stacionin më të afërt policor ose të telefonojnë në numrat 112 dhe 192.