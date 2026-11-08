Erion Braçe për kandidaturën e përfolur të Arbër Hajdarit në Tiranë: Ka potencial, por duhet garë brenda PS

Gjatë emisionit “Goca dhe Gra”, deputeti i PS, Erion Braçe, u pyet për kandidaturën e përfolur të Arbër Hajdarit për Bashkinë e Tiranës. Ai tha se e mirëpret përballjen me të, nëse brenda partisë zhvillohet një garë për të zgjedhur kandidatin.
Ori Nebiaj e pyeti Braçen si e vlerësonte kandidaturën e Hajdarit, duke përmendur se ai mbahet mend që fëmijë me FRESSH-in dhe si socialist i vjetër.
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Braçe u përgjigj se kandidatura e Hajdarit nuk është çështje që i takon atij ta vendosë. Nëse të dy do të jenë përballë në garën për kandidat, tha ai, këtë do ta mirëpresë. Si shembull solli Habibin në Amerikë, i cili fillimisht mundi një kandidat brenda partisë së vet. Pa u ndalur më tej te Arbri, Braçe tha se dëshiron t’u drejtohet së pari socialistëve e më pas të gjithë qytetarëve të Tiranës. Sipas tij, çdo njeri me ambicie përfaqëson potencial.
I pyetur për një figurë që do të rikthente në PS, Braçe përmendi Dritëro Agollin. Ai tha se Agolli mbante qëndrimet e veta, jo ato të partisë, dhe se do të ishte gjithmonë i mirëpritur si në PS, ashtu edhe në parlament. Braçe kujtoi se Agolli e shprehte mendimin e tij edhe kur e kishte sallën kundër dhe, sipas tij, fitoi.
Braçe u shpreh kundër përjashtimeve, duke thënë se secili është i lirë të qëndrojë ose të largohet. Ai përmendi Ervin Hoxhën si shokun e tij të ngushtë dhe Aulona Bylykbashin si shoqen e tij. Duke folur për fyerjet, tha se kur dikush e shan, kjo është një çështje personale e atij personi. Sipas Braçes, ai bllokon 200-300 njerëz në ditë, por vetëm pasi ua kthen fyerjen. Ai theksoi se dinjiteti është i shenjtë për njeriun dhe ngriti shqetësimin për rrjete që funksionojnë vetëm për të sharë.
Deputeti tregoi se pazarin e bën vetë dhe se sot një kilogram domate kushtonte 180 lekë. Ai foli edhe për reagimin e kolegëve kur ngriti në grupin parlamentar çështjen e ligjit për ciklin menstrual: sipas tij, ata e panë çuditshëm. Braçe tha se kjo çështje lidhet gjithashtu me shëndetin seksual dhe riprodhimin. Ai shtoi se kishte marrë si përgjigje shqetësimin që njerëzit largohen nga komisionet e tenderave dhe gjejnë arsye për të mos firmosur.