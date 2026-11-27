Rodri ka zbritur sërish në stërvitje me Barcelonën, ku mesfushori spanjoll u prit ngrohtësisht nga bashkëlojtarët. Ai pritet të jetë në dispozicion për përballjen e kësaj fundjave kundër Deportivos.
Kthimi i tij i vjen në ndihmë skuadrës katalanase, veçanërisht pas mungesës së Fermin Lopezit, i cili është dënuar me pezullim për dy ndeshje.
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Problemi fizik që e shqetësoi Rodrin nuk rezultoi i rëndë, ndaj periudha e rikuperimit ishte e shkurtër dhe ai mundi të rikthehej shpejt në fushë.
Për shkak të dëmtimit, ai nuk luajti në takimin e Barcelonës në Metropolitano, ndërsa mungoi edhe në dy ndeshjet e Spanjës gjatë pauzës së kombëtareve.
Sipas planit të klubit dhe raportimeve të mediave spanjolle, Rodri pritet të përfshihet në listën e lojtarëve për ndeshjen ndaj Deportivos më 29 nëntor. Fillimisht synohet që ai të aktivizohet për disa minuta, në mënyrë që të rikthejë ritmin e garës.
Nëse rikthimi zhvillohet pa probleme, mesfushori mund të nisë si titullar në sfidën kundër Atletico Madridit më 2 dhjetor në Camp Nou.
Rodri iu bashkua Barcelonës nga Manchester City për rreth 75 milionë euro. Sezonin e nisi duke vijuar rikuperimin pas një operacioni në shpinë, të kryer pas Kupës së Botës 2026.