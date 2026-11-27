Llapi ka siguruar një fitore të rëndësishme në transfertë ndaj Malishevës, duke triumfuar 3-2 në përballjen e javës së 15-të të Albi Mall Superligës së Kosovës.
Skuadra e drejtuar nga Tahir Batatina e përmbysi rezultatin në “Liman Gegaj” dhe regjistroi suksesin e tretë radhazi në kampionat.
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Malisheva e nisi më mirë takimin dhe në pjesën e parë krijoi më shumë raste, duke shënuar dy herë, ndërsa Llapi realizoi një gol.
Avantazhi i vendasve erdhi në minutën e 23-të, kur Xhemal Ibishi e dërgoi topin në rrjetë për 1-0. Llapi reagoi shpejt dhe vetëm dy minuta më vonë Fiton Ademi vendosi baraspeshën në 1-1.
Kur po afrohej përfundimi i pjesës së parë, në minutën e 40-të, Kreshnik Uka shënoi golin e dytë për Malishevën, duke bërë që vendasit të shkonin në pushim me epërsi 2-1.
Pas intervalit, Llapi u shfaq më kërkues dhe mori kontrollin e lojës. Mysafirët krijuan më shumë mundësi dhe arritën ta përmbysin takimin.
Fitorja nisi të marrë formë në minutën e 61-të, kur Fiton Ademi shënoi golin e dytë personal për 2-2. Goli vendimtar u realizua në minutën e 82-të nga Pjero Skaric, i cili vulosi triumfin 3-2 të Llapit.
Me këtë fitore, Llapi ngjitet nga vendi i nëntë në të tetin dhe shkon në kuotën e 14 pikëve. Malisheva mbetet e dyta në tabelë me 30 pikë.
Në javën e ardhshme, Malisheva do të përballet në transfertë me Ballkanin, ndërsa Llapi do të presë Drenicën.