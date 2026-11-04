Mickoski: Një shtet i BE-së po i paraqet Maqedonisë kërkesa artificiale

Mickoski: Një shtet i BE-së po i paraqet Maqedonisë kërkesa artificiale

Në Samitin për Rezistencën, të zhvilluar në Dyseldorf të Rajnës Veriore-Vestfali, kryeministri Hristijan Mickoski foli në panelin “Rezistenca si imperativ për të gjithë shoqërinë”. Ai tha se Maqedonia nuk është anëtare e Bashkimit Evropian prej 15 vitesh për shkak të çështjeve artificiale.

Sipas Mickoskit, vendi tani po përballet me një kërkesë artificiale të paraqitur nga një shtet anëtar i BE-së. Ai vlerësoi se kjo mund të konsiderohet edhe si goditje ndaj rezistencës së vetë Bashkimit Evropian.

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Në një postim në Facebook, kryeministri shkroi se një boshllëk i tillë në sistem tregon cenueshmërinë e tij. Ai shtoi se sistemet mund të dobësohen jo vetëm nga armët, por edhe nga burime të tjera. Për këtë arsye, sipas tij, BE-ja duhet të veprojë me vendosmëri kur një vend kandidat përballet me çështje të shekullit të kaluar të ngritura nga një shtet anëtar.

Gjatë panelit, Mickoski nënvizoi se anëtarësimi në BE duhet të sjellë ndryshime përmes shtimit të vlerave, pa kërkuar ndryshimin e identitetit.

Ai tha se Maqedonia e nisi rrugëtimin drejt anëtarësimit 26 vjet më parë, madje para Kroacisë, e cila tashmë është pjesë e BE-së. Mickoski shtoi se vendi mbron të drejtat e veta, është anëtar i NATO-s, ka harmonizuar plotësisht politikën e jashtme me atë të BE-së dhe e mbron Bashkimin nga migrimi i paligjshëm prej vendeve anëtare të BE-së. Sipas tij, Maqedonia do të vazhdojë në këtë drejtim.


Shtuar 4.11.2026 19:14

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