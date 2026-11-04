Shpërthimi në Elbasan, banori rrëfen si u hodh nga kati i dytë: Dëgjoja djalin të kërkonte ndihmë, por soleta e katit të tretë na kishte bllokuar

Një banor i pallatit pesëkatësh të dëmtuar rëndë nga shpërthimi në Elbasan ka përshkruar çastet kur ai dhe familja e tij mbetën të bllokuar në banesë, pasi një pjesë e strukturës së ndërtesës u shemb.
Ai tregoi se dera e ballkonit e goditi në kokë në momentin e shpërthimit. Ndërkohë, dëgjonte të birin që i thërriste: “O ba, të lutem më ndihmo!”, por nuk arrinte të shkonte tek ai.
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Sipas banorit, shpërthimi ishte aq i fortë sa soleta e katit të tretë ra mbi katin ku ndodhej familja dhe bllokoi derën. Ai tha se u hodh nga kati i dytë, pa ditur çfarë po ndodhte me të tjerët, pasi në ato çaste secili përpiqej të shpëtonte veten. Mbante mend vetëm se kishte dalë në ballkon dhe kishte thirrur: “Merrni zjarrfikësit”.
Djali arriti të dilte pasi bashkëshortja e banorit erdhi dhe hapi derën e bllokuar. Burri tha se, deri atëherë, nuk kishte pasur mundësi të hynte për ta nxjerrë të birin.
Banori ngriti shqetësimin edhe për hyrjen e mjeteve të emergjencës: sipas tij, një ndërtim shtesë kishte zënë rrugën drejt pallatit, duke penguar kalimin e automjetit zjarrfikës.
Shpërthimi shkaktoi dëme të rënda në strukturën e pallatit. Sipas informacioneve, një person humbi jetën, ndërsa një e moshuar rezultonte ende e pagjetur.