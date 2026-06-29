Mickoski: Nesër në mbrëmje publikohen emrat për ristrukturimin e qeverisë

Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski, deklaroi se me partnerët e koalicionit VLEN dhe ZNAM tashmë ka një dakordësi në parim për ristrukturimin e paralajmëruar të qeverisë, ndërsa emrat konkretë të kuadrove do të bëhen publikë nesër në mbrëmje, pas mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të OBRM-PDUKM-së.
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Duke iu përgjigjur një pyetjeje të gazetarëve për atë që është harmonizuar me ZNAM dhe VLEN, Mickoski theksoi se deri më tani nuk janë diskutuar zgjidhjet kadrovike dhe as emrat. “Po, nuk kemi diskutuar vendimet për personelin për emrat. Kemi një marrëveshje në parim për resoret. Kam thënë në të kaluarën se derisa të mbarojë seanca e Komitetit Ekzekutiv të partisë, nuk do të komentoj as për resoret dhe as për emrat. Prisni deri nesër, afërsisht deri në orën 8 të mbrëmjes, publiku do të informohet në detaje”, tha Mickoski.
I pyetur se kur priten informacione për ndryshimet në nivelet e tjera, ai bëri të ditur se këto procese do të vijojnë nga shtatori.
Sipas Mickoskit, gjatë këtij muaji është paraparë rindërtimi i Qeverisë, ribalancimi i buxhetit dhe, nëse paraqitet nevoja, edhe mbajtja e seancave të caktuara për miratimin e ligjeve reformuese të domosdoshme për Axhendën e Reformave në nivelin e kërkuar.
Ai shtoi se, sa është i informuar, Kuvendi do të jetë me pushime gjatë gushtit, ndaj vazhdimi i aktiviteteve do të bëhet nga shtatori e në vazhdim. Këto komente Mickoski i bëri gjatë pjesëmarrjes së tij në hapjen e një çerdheje në Trubarevë, në komunën e Gazi Babës.