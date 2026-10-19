Mickoski kërkon fitore përfundimtare në Bërvenicë dhe premton përgjegjësi ndaj qytetarëve

Hristijan Mickoski, kryeministër dhe drejtues i VMRO-DPMNE-së, tha se rezultati i arritur në Bërvenicë shoqërohet me një përgjegjësi të madhe ndaj komunës dhe banorëve të saj. Ai shprehu synimin që partia e tij të sigurojë fitore të plotë në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të kësaj komune, përcjell TV21.
Të lidhura
None found
“Puna jonë për Bërvenicën do të vijojë. Fitorja është e rëndësishme, por përgjegjësitë tona ndaj kësaj komune janë po kaq të mëdha. Do të veprojmë përmes projekteve konkrete, me përgjegjësi dhe duke respektuar çdo qytetar. Synimi është një Bërvenicë për të gjithë. Ta mbajmë të fortë unitetin tonë dhe të ecim drejt fitores së plotë”, deklaroi Mickoski.
Më herët, në një prononcim për mediat, foli edhe Stojançe Radiçevski, kandidati i kësaj partie për postin e kryetarit të Bërvenicës. Ai gjithashtu pret që në raundin e dytë të marrë mbështetje më të madhe.