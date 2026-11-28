Pas tubimit të 28 Nëntorit në Tiranë, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se më shumë se 21 protestues janë dërguar në spital si pasojë e ndërhyrjes së Policisë.
Gjatë një prononcimi për mediat, ai akuzoi qeverinë se përdori dhunë ndaj qytetarëve pjesëmarrës në protestë, por edhe ndaj gazetarëve dhe operatorëve mediatikë.
Të lidhura
None found
Berisha tha se forcat e rendit ndërhynë me shkopinj gome, gaz lotsjellës, plumba gome dhe topa uji.
Sipas tij, mes personave të prekur nga ndërhyrja kishte gazetarë, intelektualë dhe qytetarë të tjerë, të cilët, siç pretendoi ai, nuk po kryenin akte dhune.
Kreu i PD-së solli në vëmendje edhe rastin e një kamerieri pranë zonës së Operas, duke thënë se ai ishte plagosur rëndë nga një plumb gome.
Berisha e përshkroi protestën si një përballje me rëndësi politike dhe falënderoi qytetarët që iu bashkuan tubimit. Mirënjohje të veçantë shprehu për shqiptarët e Diasporës, të cilët udhëtuan nga jashtë vendit për të marrë pjesë në protestë.
Ai njoftoi se protestat do të vijojnë dhe u kërkoi mbështetësve të opozitës të jenë pjesë e tubimeve të ardhshme.
“Vendi ynë, vendi i çdo demokrati e demokrateje është në çdo protestë kundër këtij regjimi gjer në largimin e tij. Ndaj dhe i ftoj me vendosmëri, durim, të marrin pjesë në çdo protestë kundër Edi Ramës”, deklaroi Berisha.
Në mbyllje, lideri i opozitës ritheksoi bindjen se protestat përbëjnë rrugën për largimin e kryeministrit Edi Rama nga pushteti.
“Protesta dhe vetëm protesta, rruga e vetme për të larguar Edi Ramën nga pushteti”, përfundoi Berisha.