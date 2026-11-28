Sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, reagoi nga Spitali i Traumës për plagosjen e 20-vjeçarit Orgen Hajderi, me origjinë nga Kuçova, gjatë protestës së 28 Nëntorit në Tiranë.
Në deklaratën e bërë në krah të Lefter Maliqit, Blushi tha se i riu ishte goditur në kokë me plumb gome dhe kishte pësuar hematomë të rëndë. Sipas tij, Hajderi ndodhet në reanimacion dhe po kryen një ndërhyrje kirurgjikale.
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Blushi e cilësoi ngjarjen si një akt barbar dhe krim shtetëror, ndërsa akuzoi Policinë për përdorim dhune ndaj protestuesve. Ai njoftoi se Partia e Lirisë do të paraqesë kallëzim penal ndaj efektivëve që, sipas tij, janë përfshirë në incident.
“Partia e Lirisë do të kallëzojë penalisht banditët me uniformë të Edi Ramës që përgjakën sot 28 Nëntorin”, u shpreh Tedi Blushi nga Spitali i Traumës.