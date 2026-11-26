Për njërin prej tyre është lëshuar urdhër kërkimi, por autoritetet në Serbi nuk japin informacion nëse e kanë gjetur vendndodhjen.
Ndërsa tjetri ka dalë nga Serbia në mënyrë të ligjshme dhe, me pasaportë serbe, ka udhëtuar nëpërmjet Sarajevës për në Stamboll.
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Vendndodhja aktuale e ish-bashkëpunëtorëve të biznesit nga veriu i Kosovës, Millan Radoiçiq dhe Zvonko Vesellinoviq, mbetet zyrtarisht e panjohur.
Pas zgjedhjeve të tetorit në Serbi, ku Partia Përparimtare Serbe (SNS) e ish-presidentit Aleksandar Vuçiq humbi pushtetin pas 14 vitesh, filluan të qarkullojnë pohime jozyrtare se të dy ishin larguar nga vendi.
Sasha Gjorgjeviq nga organizata joqeveritare Iniciativa Globale kundër Krimit të Organizuar vlerëson se largimi i Radoiçiqit dhe Vesellinoviqit ngre pikëpyetje të mëdha për sa të thella janë lidhjet midis krimit të organizuar dhe pushtetit politik, si dhe për rolin që luajnë individë të caktuar në institucionet shtetërore serbe.
Radoiçiqi hetohej që nga tetori i vitit 2023 për organizimin e sulmit të armatosur në Banjskë të Zveçanit, në veri të Kosovës. Në lidhje me këtë çështje, por edhe për vepra të tjera penale, përfshirë krime lufte në Gjakovë, autoritetet e Prishtinës kanë lëshuar disa fletarrestime kundër tij.
Së fundmi, edhe Beogradi ka lëshuar një fletarrestim, pasi Radoiçiqi nuk u paraqit në polici më 15 nëntor, megjithëse e kishte këtë detyrim ligjor.
Në anën tjetër, Vesellinoviq nuk është përfshirë në asnjë procedurë ligjore, edhe pse me mbështetjen e shtetit ai drejtonte biznese me vlerë miliona, nga të cilat Radoiçiqi u tërhoq pas ngjarjeve në Banjskë.
Të dy prej gati pesë vitesh janë në “listën e zezë” të Uashingtonit, për shkak të akuzave për krim të organizuar dhe korrupsion.
Gjorgjeviq thekson se, në rastin e Vesellinoviqit, institucionet kompetente duhet t’i kontrollojnë akuzat e rënda dhe të vlerësojnë nëse ka bazë për të hapur një hetim.
Nuk ka informacion për lëvizjet e Vesellinoviqit gjatë viteve të fundit, megjithatë Radio Evropa e Lirë (REL) ka zbuluar se ai së paku një herë ka vizituar Rusinë.
Një material i publikuar në vitin 2023 e shfaq atë teksa gjuan në Kamçatka.
Pjesëmarrja e tij ishte në një ekspeditë gjuetie të organizuar për klientë të pasur nga gjahtari dhe blogeri rus Dmitry Panov.
Në Rusi, Panov është vënë në shënjestër kritikash për promovimin e gjuetisë së llojeve të mbrojtura dhe për përdorimin e metodave që ngjallin polemika.
Edhe Vesellinoviqi përballet me akuza për mënyrën e gjuetisë, ndërsa në vitin 2024 ai e mirëpriti në Serbi gjahtarin rus.
Ku ndodhet aktualisht Zvonko Vesellinoviqi? Nuk dihet.
Burime nga fusha e sigurisë në Bosnjë e Hercegovinë i kanë konfirmuar REL-it se më 11 nëntor ai kaloi përmes këtij vendi me destinacion Turqinë.
Ai u nis nga Aeroporti i Sarajevës në orët e para të mëngjesit, me pasaportë serbe.
Sipas burimeve të REL-it, me të udhëtonte edhe vëllai i tij Zharko, i cili gjithashtu ndodhet nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara.
Së bashku ata morën një fluturim të rregullt pasagjerësh nga Sarajeva për në Stamboll.
Arsyeja e largimit të tyre nga Serbia nuk bëhet e ditur, sikurse nuk dihet nëse Turqia ishte destinacioni përfundimtar.
Gjithashtu, nuk ka informacion nëse ata e vazhduan rrugëtimin drejt një vendi tjetër, ndërsa në një pjesë të opinionit publik po përhapeshin zëra jozyrtarë se Millan Radoiçiqi kishte ikur në Rusi.
Ky informacion nuk është konfirmuar nga burime zyrtare.
REL-i u përpoq të kontaktonte vëllezërit Vesellinoviq përmes kompanisë së tyre të ndërtimit ‘Inkop’, por deri në momentin e publikimit të këtij teksti nuk mori asnjë përgjigje.
Sipas të dhënave, aktualisht në Serbi ndaj Zvonko Vesellinoviqit nuk është duke u zhvilluar asnjë procedurë penale, prandaj ai ka pasur mundësi të largohet lirisht nga shteti.
Në vitet e fundit, ai u përball dy herë me gjyq për keqpërdorim dhe shpërdorim të detyrës zyrtare. Në të dyja rastet u shpall i pafajshëm.
Gjorgjeviq vlerëson se për këtë arsye nuk mund të thuhet se ai iu shmang ndjekjes penale për ndonjë vepër të caktuar, por fakti që u largua menjëherë pas ndryshimit të rrethanave politike shtron pyetjen nëse pozita e tij në Serbi varej nga marrëdhënia e ngushtë me pushtetin e mëparshëm.
Gjorgjeviq shton se lidhjet ndërkombëtare, fondet dhe kontaktet mund ta ndërlikojnë kërkimin e tyre.
Pas vitit 2021, sanksionet e Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar mund t’i kenë kufizuar Vesellinoviqit udhëtimet drejt vendeve perëndimore.
Nuk dihet se ku ka udhëtuar, por REL-i ka vërtetuar, duke u mbështetur në video të publikuara në YouTube, se ai ka shkuar së paku një herë në Rusi.
Atë e priti gjahtari dhe blogeri Dmitry Panov, i cili organizon ture gjuetie nëpër Rusi për klientë të pasur dhe prodhon emisione për kanalin e tij në YouTube dhe për platformën ruse Rutube.
As Panovi dhe as përfaqësuesit e tij nuk iu përgjigjën pyetjeve të REL-it në lidhje me aktivitetet e tyre dhe raportet me Zvonko Vesellinoviqin.
Ndërkohë, pasi REL-i u dërgoi pyetje, videoja në kanalin e tij në YouTube, ku ata shihen duke gjuajtur në Kamçatka, në Lindjen e Largët të Rusisë, u bllokua.
Në materialin e vitit 2023, i cili ishte i aksesueshëm deri më 18 nëntor, shfaqet Zvonko Vesellinoviq së bashku me vëllain e tij Zharko dhe disa persona të tjerë, teksa gjuajnë drerë dhe arinj.
Në përshkrimin e videos 45-minutëshe në kanalin e Dmitry Panov me titull ‘Gjuetia në Rusi’, shkruhej: ‘Këtë herë kemi një shoqëri të shkëlqyer. Kanë ardhur vëllezërit tanë serbë.’
Në video ka shumë skena ku qëllohen kafshë për trofe, ndërsa blogeri pohon se u vranë dy arinj dhe 14 drerë.
Panovi njoftoi gjithashtu se të ashtuquajturit ‘vëllezër serbë’, siç i quajti ai vëllezërit Vesellinoviq, kishin rezervuar edhe një tjetër ekspeditë gjuetie në Rusi.
Gjuetia e organizuar nga Vesellinoviqi
Vesellinoviqi iu përgjigj me të njëjtën mikpritje Panovit, duke e pritur në një ekspeditë gjuetie në Serbi, siç dëshmohet nga një video e publikuar në mars të vitit 2024, e cila po ashtu u bllokua në YouTube pas pyetjeve të REL-it.
Panovi e përshkruan ekspeditën në Serbi në këtë video si ‘gjueti në fushë dhe në mal’.
Megjithëse nuk përmenden emra vendesh, REL-i ka arritur të identifikojë tri zona ku u zhvillua gjuetia: Moroviqin në veri të Serbisë, afër kufirit me Kroacinë, si dhe zonat jugperëndimore rreth Rashkës dhe malit Golija.
Gjatë kësaj ekspedite u gjuajtën derra të egër, dhe Panovi bëri të ditur se brenda dy ditëve u vranë 17 prej tyre.
Lëvizja ‘Fillo, ndrysho’, pjesëmarrëse në protestat dyvjeçare kundër qeverisjes së Vuçiqit, kërkoi që autoritetet përgjegjëse të reagojnë, duke akuzuar Zvonko Vesellinoviqin për gjueti të paligjshme.
Në një postim në Instagram më 12 nëntor, kjo lëvizje publikoi pretendime se gjatë viteve të fundit qindra derra të egër ishin zënë ilegalisht me kurthe dhe ishin dërguar në një kompleks gjuetie të rrethuar në Golija, i cili lidhet me Vesellinoviqin.
Drejtoria e Pyjeve pranë Ministrisë së Bujqësisë së Serbisë, e cila me ligj duhet të mbikëqyrë veprimtaritë e gjuetisë, nuk iu përgjigj deri në botimin e këtij shkrimi pyetjeve të REL-it.
Në vend të saj, reagim pati ndërmarrja publike ‘Pyjet e Serbisë’, e cila administron 27 terrene gjuetie në Serbi.
Kjo ndërmarrje i tha REL-it se në terrenet që ajo menaxhon nuk ka pasur veprimtari të paligjshme të lidhura me Zvonko Vesellinoviqin.
Kush është Dmitry Panov?
Kaproj të Siberisë, drerë dhe arinj u ofrohen gjuetarëve nga Rusia dhe mbarë bota, që nën drejtimin e Dmitry Panovit të gjuajnë kafshë.
Këto ture gjuetie, çmimi i të cilave shkon në qindra mijëra rubla, ai i cilëson si ‘hobi për të privilegjuarit’.
Në radhët e klientëve të tij të pasur përfshihen edhe milionerë të afërt me regjimin aktual rus të Vladimir Putinit.
Panov ka përfaqësues në Serbi, Poloni dhe Gjermani, të cilët lehtësojnë kontaktet me gjuetarët e interesuar.
Përfaqësuesja e tij në Serbi nuk iu përgjigj deri në botimin e artikullit pyetjeve të REL-it rreth veprimtarive të Panovit dhe marrëdhënieve me Zvonko Vesellinoviqin.
Publiku nuk e di se cilët janë të gjithë klientët e këtij gjahtari dhe blogeri rus, pasi emrat e tyre nuk bëhen publikë për arsye privatësie.
Megjithatë, disa prej tyre mund të dallohen nëpërmjet videove dhe raportimeve në media.
Për shembull, në mars të vitit 2023 u shfaq një video nga një ekspeditë gjuetie në Osetinë e Jugut, rajon i shkëputur nga Gjeorgjia, pavarësinë e të cilit e mbështet Rusia.
Në atë video, sipas organizatave për mbrojtjen e natyrës, dokumentohet vrasja e një lloji të mbrojtur, ariut të murrmë, gjuetia e të cilit është e ndaluar.
Videoja dëshmoi gjithashtu se në një bazë gjuetie brenda një rezervati natyror, Panovin e priti Alan Gaglojev, ish-presidenti i Osetisë së Jugut, entitet që nuk njihet ndërkombëtarisht, i cili aktualisht shërben si këshilltar i Putinit.
Ky gjest i Gaglojevit shkaktoi reagime kritike nga një pjesë e publikut.
Disa organizata për mbrojtjen e kafshëve e kanë kritikuar gjithashtu Panovin, bloger dhe gjahtar, për promovimin e gjuetisë së llojeve të rralla në Rusi, si arinjtë e Kamçatkës dhe delet e dëborës.
Megjithëse Panovi thotë në media se vepron në përputhje me ligjet dhe lejet, vëmendje ka ngjallur edhe mënyra e tij e gjuetisë: ndjekja e kafshëve të egra me helikopterë dhe motorë bore, si dhe gjuetia nga prita në pika ku paraprakisht vendoset ushqim për kafshët.
Baza e tij e gjuetisë, që ai e reklamon në rrjetet sociale, gjendet në rajonin Kurgan, afër maleve Urale.
Këto lloj zonash gjuetie janë kritikuar nga një pjesë e opinionit publik në Rusi, i cili vë në dyshim mënyrën se si merren lejet për përdorimin e sipërfaqeve të mëdha toke. Kjo ndodh sepse bazat e rrethuara, të cilat e kthejnë në biznes ‘gjuetinë për klientelë VIP’, ua vështirësojnë banorëve vendas hyrjen në ato territore.
Për çfarë akuzohet Zvonko Vesellinoviq?
Në raportin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili shërbeu si bazë për sanksionet e vitit 2021, Zvonko Vesellinoviq cilësohet si drejtues i një grupi të organizuar kriminal, kurse Radoiçiqi si zëvendësi i tij.
Sipas të njëjtit raport, grupi kriminal merret me trafikim të narkotikëve, armëve dhe mallrave midis Kosovës dhe Serbisë.
Në këtë skemë korruptive përfshihen edhe politikanë, të cilëve Vesellinoviqi, sipas raportit, u kishte dhënë ndihmë në fushatat zgjedhore, ndërsa ata si kundërshpërblim i pajisnin me kontratat më fitimprurëse të infrastrukturës.
Identiteti i këtyre politikanëve nuk është bërë publik.
Përveç Shteteve të Bashkuara, edhe Mbretëria e Bashkuar u ka vendosur sanksione Radoiçiqit dhe Vesellinoviqit që nga viti 2022, për shkak të dyshimeve për korrupsion.
Edhe pse në Serbi nuk patën pasoja, këto sanksione janë ligjërisht të detyrueshme për kompanitë dhe shtetasit amerikanë e britanikë, të cilëve u ndalohet të kryejnë biznes me persona në listën e zezë.
Megjithatë, pushteti i Vuçiqit në Serbi nuk i mori parasysh ‘listat e zeza’ perëndimore dhe u dha kontrata fitimprurëse kompanive të Vesellinoviqit, të cilat gjithashtu ndodhen nën sanksione, përfshirë projekte për ndërtim rrugësh.
Autoritetet zyrtare në Prishtinë i kanë lidhur Radoiçiqin dhe Vesellinoviqin me krime të rënda, përfshirë vrasjen e politikanit nga veriu i Kosovës, Oliver Ivanoviq.
Po ashtu, autoritetet kosovare e kanë implikuar Vesellinoviqin në organizimin e barrikadave dhe trazirave në veri të Kosovës, si dhe në kontrabandën e naftës, drogës dhe armëve.
Megjithatë, Beogradi, të paktën në nivel zyrtar, nuk i ka hetuar këto akuza.