Të dhënat e modelimit ekonomik të “Analitika” për periudhën 2026–2030 tregojnë se një politikë më e fortë e akcizës mund të ndihmojë në uljen e pirjes së duhanit dhe në rritjen e të ardhurave buxhetore. Ky model u prezantua në konferencën kombëtare “Nga të dhënat te politikat: Si të ulet kostoja e pirjes së duhanit?”, e organizuar në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
Sipas analizës, standardet minimale aktuale të akcizës së Bashkimit Evropian nuk do të mjaftonin për të ulur ndjeshëm pirjen e duhanit. Me një rritje vjetore të akcizës specifike prej 15 për qind, prevalenca e duhanpirjes mund të bjerë në afërsisht 46.1 për qind deri në vitin 2030, ndërsa të ardhurat totale tatimore parashikohen rreth 542 milionë euro. Nëse rritja vjetore do të arrinte 18 për qind, prevalenca do të zbriste në rreth 45 për qind dhe të ardhurat do të kapnin afërsisht 573 milionë euro. Skenari më ambicioz i shqyrtuar parashikon që prevalenca të ulet në rreth 44 për qind, me të ardhura totale tatimore që pritet të arrijnë rreth 602 milionë euro deri në vitin 2030.
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Rezultatet e anketës më të re kombëtare të realizuar nga Analitika me 1.065 të rritur konfirmojnë nevojën për një politikë më efektive të akcizës. Megjithëse çmimi mesatar i një pakete cigaresh klasike u ngjit nga 1.73 në 2.72 euro, pagat u rritën me një ritëm dukshëm më të shpejtë. Krahasuar me vitin 2020, çmimet e cigareve shënuan një rritje prej 57.6 për qind, ndërsa pagat mesatare neto u rritën me 90.4 për qind. Për pasojë, pesha e çmimit të një pakoje cigaresh në pagën mesatare ra me 17.3 për qind, çka tregon se cigaret janë bërë më të përballueshme. Kjo dëshmon se vetëm rritja e çmimeve nuk mjafton, nëse nuk ulet përballueshmëria reale ekonomike e produkteve të duhanit.
Nga analiza theksohet se nevojiten tri masa prioritare: rritje më të forta dhe të parashikueshme të akcizave, duke ndjekur inflacionin, rritjen e pagave dhe përballueshmërinë reale të cigareve; forcimin e parandalimit dhe mbështetjes për lënien e duhanit, sidomos te të rinjtë dhe grupet e cenueshme; si dhe zbatimin e vazhdueshëm të ndalimit të pirjes së duhanit në ambientet e mbyllura publike dhe kontrollin e shitjeve ndaj të miturve.