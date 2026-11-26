Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike, ka bllokuar foltoren e Kuvendit dhe ka hedhur akuza të forta ndaj kreut të grupit parlamentar socialist, Taulant Balla. Ai e akuzoi atë për lidhje me krimin dhe e quajti hapur “kriminel”.
Berisha deklaroi se pas parlamentit të vitit 1945, ky është legjislativi më kriminal në historinë e Shqipërisë. Ai shtoi se në atë parlament kishin zënë vend vrasës serialë, ndërsa sot në sallë ndodhen kriminelë të zakonshëm, trafikantë dhe porositës vrasjesh, duke përmendur konkretisht Taulant Bego Yaris, të cilin e quajti me disa mbiemra.
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Sipas tij, dokumentet shtetërore tregojnë se në 2017 një gjykatëse dhe një prokuror, që ai i cilësoi si të pandershëm, zhdukën regjistrimet që provonin se Taulant Balla kishte porositur vrasje. Pas kësaj, porositë për vrasje kishin vazhduar.
Duke iu drejtuar Ballës me tone të ashpra, Berisha i tha të ngrinte kokën lart, por shtoi se ai nuk mundet dot sepse ka fytyrën e kriminelit. Ai theksoi se Balla e ka vendin në burg dhe se telefoni i tij me numër 399 është përdorur për të porositur vrasje.
Berisha përmendi edhe një komunikim të datës 20/2/2020, ku Target i shkruante Pinin se ishte rënë dakord me Taon që të mos kërkoheshin tendera të tjerë përveç atyre të rënë dakord më parë. Sipas tij, ky mesazh iu përcoll Taulant Ballës (Tao), të cilit iu dha afat deri në dhjetor dhe ai iu përgjigj kësaj garancie.