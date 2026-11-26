Gjatë një paraqitjeje në 4TV, kryetari i LSDM-së Venko Filipçe njoftoi se Fatmir Bytyqi do të marrë rolin e nënkryetarit të partisë. Ai diskutoi gjithashtu për përfaqësimin e komuniteteve të ndryshme etnike dhe për vizionin e “Një shoqërie për të gjithë”. Filipçe theksoi se partia do të ketë një nënkryetar shqiptar, pikërisht Bytyqin, dhe shtoi se LSDM-ja ka edhe një anëtar shqiptar në Bordin Ekzekutiv si dhe një deputet nga komuniteti vllah.
Ai ripohoi angazhimin e LSDM-së ndaj konceptit “Një shoqëri për të gjithë”, duke nënvizuar se përkatësia etnike nuk duhet të përdoret si kriter për të matur vlerën ose aftësitë e një personi. Sipas Filipçes, nuk ka rëndësi nëse dikush është maqedonas, shqiptar apo turk; ajo që ka rëndësi është karakteri, vlera, niveli arsimor dhe kontributi i tij në shoqëri.
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Duke folur për marrëdhëniet ndëretnike, udhëheqësi i LSDM-së tha se maqedonasit dhe shqiptarët nuk janë popuj armiq. Ai u shpreh se meqenëse nuk jemi kombe armike, politika duhet të ndërhyjë për të sjellë qetësi mes njerëzve.
Sipas Filipçes, bashkëjetesa mes maqedonasve dhe shqiptarëve në vend mund të shërbejë si model në shkallë globale. Ai shtoi se politikat duhet të krijojnë kushte që qytetarët të përparojnë në bazë të arsimimit, njohurive dhe aftësive profesionale.
Si shembull, ai përmendi Zvicrën, ku për të siguruar një punë të mirëpaguar rëndësi kanë kualifikimet dhe njohja e gjuhëve, dhe jo përkatësia kombëtare. “Kjo është ajo për çfarë po luftojmë unë dhe LSDM-ja,” tha Filipçe.
I pyetur për rikthimin e diskutimeve mbi balancuesin, shumicën e Badinterit dhe përdorimin e gjuhës shqipe, ai u shpreh se këto çështje ishin konsideruar të mbyllura më parë. Ai ngriti dyshime se këto tema po rikthehen në debatin politik për të devijuar vëmendjen nga probleme të tjera. “A është logjike të mendojmë se kjo bëhet qëllimisht, pasi nuk ka përgjigje për pyetjet e tjera?” pyeti Filipçe.