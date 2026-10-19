Krimi i dyfishtë në Kamëz/ Autori dhe vëllezërit Islamaj ishin fqinjë! Ngjarja ndodhi në rrugë

Të tjera detaje mësohen në lidhje me ngjarjen e rëndë të shënuar paraditen e kësaj të hëne në zonën e Bathores. Të vrarë mbetën dy vëllezërit Selam dhe Nazmi Islamaj, ndërsa i plagosur mbeti vëllai tjetër Shefqet Islamaj. Autori i krimit është Ngushëllim Manzi, punonjës i Policisë Ushtarake, i arrestuar.
Sipas informacioneve të raportuara nga gazetarja Xhensila Kodra, autori dhe vëllezërit ishin fqinjë me njëri-tjetrin, ndërsa ngjarja u shënua në rrugë, pranë banesës së Islamajve.
Të lidhura
None found
Mësohet se vëllai i plagosur ka marrë plumb në gjoks dhe se ndodhet në gjendje të rëndë tek Spitali i Traumës.
NJOFTIMI I POLICISE:
Vrau me armë zjarri, për motive të dobëta, 2 shtetas dhe plagosi 1 tjetër, kapet dhe vihet në pranga autori i dyshuar.
Pas njoftimit të marrë për të shtëna me armë zjarri, në rrugën “Petrela”, në Bathore, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 5 shkuan menjëherë në vendngjarje.
Nga veprimet e para rezultoi se, gjatë një konflikti për motive të dobëta ndërmjet shtetasit N. M. dhe tre vëllezërve, S. I., N. I. dhe Sh. I., konflikti u përshkallëzua në përdorimin e armës së zjarrit. Si pasojë, shtetasi S. I., rreth 30 vjeç, humbi jetën, ndërsa shtetasit N. I., 48 vjeç, dhe Sh. I., rreth 44 vjeç, u plagosën dhe u transportuan për në spital, ku 48-vjeçari humbi jetën, ndërsa 44-vjeçari vijon të jetë në kujdesin e mjekëve.
Si rezultat i veprimeve të shpejta policore, u kap dhe u arrestua autori i dyshuar i rastit, shtetasi N. M., rreth 40 vjeç, punonjës i Policisë Ushtarake.
Gjithashtu, u sekuestrua arma e zjarrit (pistoletë), e dyshuar e përdorur për krimin.
Grupi hetimor po vijon punën për dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes dhe sqarimin e rrethanave të saj.