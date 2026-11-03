Haxhi Vasileva: Prokurorët duhet t’u bëjnë ballë presioneve pa frikë

Iskra Haxhi Vasileva, e zgjedhur në krye të Prokurorisë për Ndjekjen Penale të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit pasi mori numrin më të madh të votave nga prokurorët, thotë se beson se do të ruajë pavarësinë përballë presioneve politike. Ajo u paraqit për herë të parë publikisht në gjyqin ndaj gjyqtarit Gjoko Ristov dhe do të vazhdojë ta drejtojë këtë çështje edhe pas marrjes së detyrës së re.
Haxhi Vasileva u shpreh se prokurorët duhet t’i përballojnë presionet dhe se vendimet e tyre do të mbështeten te ligji, faktet dhe provat.
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“Jam e bindur se do të mbetem imune. E përsëris: ndoshta është e natyrshme që puna e prokurorisë të përballet me vështirësi për shkak të vetë natyrës së saj. Ne, si prokurorë, kemi detyrimin t’u rezistojmë presioneve dhe të vendosim kufij; nuk duhet të kemi frikë. Presionet mund të jenë pjesë e natyrës njerëzore, ashtu si integriteti, të cilin jam e bindur se e kanë shumë prokurorë”, deklaroi ajo.
E pyetur nga një gazetare se si do të reagonte nëse Kryeministri do ta telefononte, ashtu siç kishte telefonuar Prokurorin Publik të Republikës, Nenad Saveski, Haxhi Vasileva e cilësoi situatën hipotetike. Megjithatë, ajo tha se bashkëpunimi mes autoriteteve dhe institucioneve shtetërore nuk është problematik për të.
“Nëse bëhet fjalë për një lloj ndërhyrjeje apo emergjence, atëherë është çështje tjetër. Sipas Kushtetutës, ne jemi të pavarur dhe marrim vendime mbi bazën e ligjit, fakteve dhe provave”, tha Haxhi Vasileva.