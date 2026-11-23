Gjeli i detit, patatet për pjekje, mbushja dhe disa ëmbëlsira mund të bëhen disa javë përpara dhe të ruhen në ngrirje deri më 25 dhjetor. Përgatitjet paraprake ulin punën në kuzhinë ditën e Krishtlindjeve dhe u japin mundësi familjeve t’i shpërndajnë shpenzimet në disa javë.
Shefi britanik i kuzhinës Tom Kerridge i tha organizatës së konsumatorëve Which? se planifikimi i hershëm e bën më të lehtë organizimin e festës. Ja cilat ushqime mund të përgatiten që tani dhe si të veproni kur t’i shërbeni.
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Gjeli i detit
Agjencia Britanike e Standardeve Ushqimore thotë se gjeli i detit mund të piqet më herët, i plotë ose vetëm gjoksi me kockë. Për ta ftohur më shpejt pas gatimit, ndajeni mishin në racione ose priteni në feta. Brenda dy orësh vendoseni në frigorifer ose ngrirje. Fetat zënë më pak hapësirë dhe shkrihen më shpejt.
Mishi duhet shkrirë plotësisht në frigorifer dhe konsumuar brenda 24 orëve nga shkrirja. Nëse e shkrini me funksionin përkatës të mikrovalës, ringroheni pa vonesë. Ringrohja duhet bërë vetëm një herë dhe mishi duhet të jetë përvëlues deri në qendër.
Për të ruajtur lagështinë, vendosni fetat në tavë me pak lëng gjeli deti dhe disa copa gjalpi. Mbulojeni me letër alumini dhe ngroheni në 180°C, ose në 160°C në furrë me ventilator. Mund të duhen rreth 30 minuta, por sigurohuni që mishi të jetë nxehur plotësisht.
Patatet krokante dhe brumëzat e Yorkshire-it
Patatet mund të futen në ngrirje pasi të jenë zier pjesërisht ose pjekur. Nëse do t’i piqni në ditën e festës, qërojini, pritini dhe ziejini për afërsisht pesë minuta. Pasi t’i kulloni, tundini butësisht në kullesë për të ashpërsuar sipërfaqen. Lërini të ftohen, shtoni pak vaj dhe vendosini të ndara në një tabaka në ngrirje. Kur të jenë ngrirë, ruajini në një qese të mbyllur mirë. Ato mund të qëndrojnë deri në tre muaj dhe të piqen pa u shkrirë më parë.
Edhe brumëzat e Yorkshire-it (Yorkshire puddings), që në Britani shërbehen tradicionalisht me mish të pjekur, ruhen në ngrirje deri në tre muaj. Pas pjekjes, ftohini mbi një rrjetë dhe ngrijini të veçuara, që të mos bashkohen. Më pas vendosini në enë hermetike. Ringrohja mund të bëhet drejtpërdrejt nga ngrirja dhe zgjat rreth dhjetë minuta.
Salsiçet me proshutë dhe mbushja
Salsiçet e vogla të mbështjella me proshutë (pigs in blankets) mund të përgatiten të pagatuara dhe të ngrihen deri në tre muaj. Renditini në tabaka pa i vendosur pranë njëra-tjetrës. Pasi të ngrijnë, paketojini në qese ose enë hermetike. Ditën e festës mund t’i piqni drejtpërdrejt nga ngrirja, nëse këtë e lejojnë receta ose udhëzimet e paketimit; kontrolloni që të jenë gatuar plotësisht edhe në brendësi.
Mbushjen me mish salsiçesh, sherebelë e qepë, ose sipas recetës familjare, mund ta përgatisni gjithashtu paraprakisht. Nëse e formoni në toptha, ngrijini fillimisht të ndara në tabaka dhe më pas paketojini në racione. Kështu mund të përdorni vetëm sasinë e nevojshme. Which? këshillon që mbushja të ruhet në ngrirje deri në tre muaj.
Salcat dhe perimet
Salca e mishit (gravy), salca britanike e bukës dhe ajo me boronica të kuqe mund të përgatiten përpara. Salca e mishit mund të ngrihet në racione për një periudhë deri në tre muaj. Pasi të shkrihet në frigorifer, duhet përdorur brenda 24 orëve. Për salcën e bukës, Which? rekomandon që ajka e lëngshme të shtohet pasi salca të jetë shkrirë.
Karotat, pastinakët dhe lakrat e Brukselit mund të përvëlohen para se të ngrihen. Ziejini për pak çaste në ujë të valuar dhe kalojini menjëherë në ujë me akull, për të ruajtur ngjyrën, shijen dhe strukturën. Kulloni perimet mirë përpara ngrirjes; kur t’i përdorni, mund t’i gatuani pa i shkrirë.
Tartat me fruta të thata dhe pudingu i Krishtlindjeve
Tartat e vogla britanike me mbushje frutash të thata dhe erëzash (mince pies) mund të piqen paraprakisht. Pasi të jenë ftohur plotësisht, ngrijini deri në tre muaj dhe ringrohini pak përpara se t’i shërbeni.
Pudingu tradicional britanik i Krishtlindjeve mund të përgatitet disa muaj më herët. Sipas Which?, pudingu i bërë në shtëpi mund të ruhet në ngrirje deri në një vit. Disa receta lejojnë edhe mbajtjen e tij në një vend të freskët. Në këtë rast, ndiqni udhëzimet e recetës për përbërësit, mbështjelljen dhe kohëzgjatjen e ruajtjes.