Filozofi suedez Nick Bostrom, ish-profesor në Universitetin e Oksfordit, vlerëson se njeriu mund të arrinte një jetëgjatësi mesatare prej rreth 1.400 vjetësh nëse biomjekësia do të gjente mënyra për ta ndalur plakjen. Sipas tij, zhvillimi i një forme shumë më të avancuar të inteligjencës artificiale mund t’i përshpejtonte këto zbulime. Megjithatë, kjo shifër mbetet pjesë e një skenari hipotetik dhe nuk mbështetet nga prova klinike.
Gjatë një interviste në podkastin a16z, Bostrom shpjegoi se, në mungesë të plakjes, jetëgjatësia mesatare njerëzore mund të luhatej nga 1.200 deri në 1.400 vjet. Ai theksoi gjithashtu se shmangia e shkaqeve të tjera të vdekjes, përfshirë aksidentet, do ta çonte këtë mesatare edhe më lart.
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Baza e këtij vlerësimi është një rrezik vjetor vdekjeje prej 0,07 për qind. Nëse kjo përqindje do të mbetej e njëjtë çdo vit, llogaritja teorike do të rezultonte në një jetëgjatësi mesatare të mbetur prej rreth 1.429 vjetësh. Në realitet, probabiliteti i vdekjes rritet me kalimin e moshës. Rekordin e konfirmuar për jetëgjatësinë njerëzore e mban francezja Jeanne Calment, e cila jetoi 122 vjet e 164 ditë.
Pse Bostrom e sheh vonesën si problem?
Filozofi e lidh këtë mundësi me krijimin e superinteligjencës artificiale, një teknologji hipotetike që do t’i tejkalonte njerëzit në një numër të gjerë aftësish mendore. Në një punim paraprak, ai argumenton se, nëse zhvillohet në mënyrë të sigurt, një sistem i tillë mund të përshpejtojë kërkimet për trajtimin e sëmundjeve dhe dëmtimeve që shkaktohen nga plakja.
Mes shembujve të tij janë terapi që do të asgjësonin qelizat tumorale pa efektet anësore të kimioterapisë, si edhe trajtime për rikthimin e funksionimit të kyçeve të dëmtuara apo të arterieve të bllokuara. Këto janë ilustrime të përfitimeve të mundshme, jo një metodë e provuar për realizimin e tyre.
Bostrom e përshkruan zgjedhjen për të zhvilluar superinteligjencën si të ngjashme me kryerjen e një operacioni të rrezikshëm për një sëmundje që, pa ndërhyrje, do të ishte fatale. Ai pranon se kjo teknologji mund të krijojë rreziqe ekzistenciale, ndërsa kërkimet për sigurinë mund të ndihmojnë në kufizimin e tyre. Por, sipas tij, shtyrja e zhvillimit do të vononte edhe përfitimet e mundshme në mjekësi, në një kohë kur miliona njerëz vazhdojnë të humbin jetën çdo vit nga sëmundje që, teorikisht, mund të trajtoheshin përmes kësaj teknologjie.
Çfarë po shqyrtohet aktualisht në mjekësi?
Në Mbretërinë e Bashkuar ka filluar rekrutimi për studimin EDITH, ku parashikohet të marrin pjesë rreth 660 mijë gra. Projekti do të analizojë nëse inteligjenca artificiale mund t’i ndihmojë specialistët të identifikojnë më herët kancerin e gjirit dhe të vlerësojnë mamografitë me më pak ngarkesë pune, pa rritur numrin e kontrolleve të panevojshme.
Në një prej qasjeve që do të vihet në provë, sistemi do të zëvendësojë njërin nga dy specialistët që zakonisht analizojnë një mamografi. Megjithatë, çdo mamografi e përfshirë në studim do të shqyrtohet nga të paktën një specialist i Shërbimit Kombëtar të Shëndetësisë (NHS).