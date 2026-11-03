Këshilltarët e VLEN-it në Butel kërkesë zyrtare për mbishkrime në shqip në Mega Park (DOKUMENT)

Këshilltarët e VLEN-it në Butel kërkesë zyrtare për mbishkrime në shqip në Mega Park (DOKUMENT)

Vendosja e mbishkrimeve në gjuhën shqipe në Mega Park dhe zbatimi i dygjuhësisë në mjediset publike, sipas detyrimeve ligjore, janë kërkesat që grupi i këshilltarëve komunalë të VLEN-it në Komunën e Butelit ka paraqitur zyrtarisht.

Qëndrimin e grupit e bëri publik këshilltari komunal Usein Ramadani. Në reagim, këshilltarët shprehen se mirëpresin çdo investim në dobi të qytetarëve, pa e lidhur mbështetjen me atë se kush e kryen atë.

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Edhe pse morën pjesë në hapjen e Mega Parkut në Butel, këshilltarët sqarojnë se përkrahja e investimeve nuk do të thotë të mos ngrenë zërin për respektimin e të drejtave gjuhësore.

Si argument për zbatimin e dispozitave ligjore mbi përdorimin zyrtar të shqipes në komunë, ata sjellin të dhënat e regjistrimit zyrtar të vitit 2021. Sipas këtij regjistrimi, shqiptarët përbëjnë 37,12 për qind të popullsisë së Komunës së Butelit, shifër që, sipas këshilltarëve, nënvizon rëndësinë e përmbushjes së këtyre detyrimeve.

Mbi këtë bazë, kërkesa e dorëzuar nga grupi i VLEN-it përfshin jo vetëm mbishkrimin në shqip në Mega Park, por edhe përdorimin e dy gjuhëve në tabela, sheshe, rrugë e hapësira të tjera publike, kudo ku ligji e parashikon.

Në përmbyllje të reagimit, këshilltarët e VLEN-it në Butel theksojnë se qëndrimi i tyre bashkon përshëndetjen e investimeve me kërkimin e të drejtave dhe respektimin e ligjit.


Shtuar 3.11.2026 13:45

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