Policia e Tetovës ka bërë të ditur se në Gostivar janë ndaluar dy shtetase të Argjentinës, të cilat nuk kishin leje të rregullt qëndrimi në vend.
Më 26.11.2026, në periudhën nga ora 00:20 deri në 01:30, punonjës policorë nga Departamenti i Punëve të Brendshme në Gostivar zhvilluan një kontroll aksionar në një objekt hotelier në fshatin Dobërdoll të Gostivarit, pronë e B.R., i cili vjen nga i njëjti fshat.
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Gjatë këtij operacioni, autoritetet hasën dhe privuan nga liria dy shtetase argjentinase, për shkak të keqpërdorimit të qëndrimit të tyre turistik.
Ato u mbajtën në stacionin policor për procedura të mëtejshme, njofton SPB Tetovë.