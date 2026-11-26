Dëshmitarët e propozuar nga akuza nuk kanë arritur të vërtetojnë se Artan Grubi ka pasur ndikim mbi procesin e blerjes së terminaleve elektronike të Lotarisë Shtetërore. Ekspertja financiare nuk identifikoi parregullsi në tender, ndërsa dokumentacioni zyrtar tregon se autoritetet kompetente kishin dhënë miratimet e nevojshme për organizimin e lojërave elektronike të fatit.
Gjykimi për rastin e Lotarisë Shtetërore po zhvillohet mbi një procedurë që, sipas materialeve dhe dëshmive të deritanishme, kishte kaluar nëpër disa nivele aprovimi institucional. Ish-zëvendëskryeministri Artan Grubi ndodhet në qendër të kësaj çështjeje, i akuzuar për keqpërdorim të pozitës zyrtare.
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Megjithatë, provat e sjella deri tani nga pala akuzuese nuk kanë mbështetur tezën se Grubi ka ndikuar në vendimet e Lotarisë apo se i ka dhënë direktiva ish-drejtorit Përparim Bajrami.
Fillimi i procedurës
Nisma për organizimin e lojërave elektronike të fatit nga vetë Lotaria u ndërmorr në dhjetor të vitit 2022. Institucioni hartoi planin financiar, planin e investimeve dhe planin e prokurimeve publike, ku përfshihej edhe furnizimi me terminale elektronike, me një buxhet të miratuar paraprakisht.
Këto akte kaluan nëpër filtrat qeveritarë dhe më 1 shkurt 2023, ekzekutivi miratoi planin financiar të Lotarisë, i cili përmbante edhe zërin për blerjen e terminaleve.
Pas kësaj u realizuan studime të fizibilitetit, vlerësime financiare dhe analiza ligjore. Ministria e Financave dha dritën jeshile më 31 maj 2023, ndërsa më 6 qershor Qeveria miratoi raportin informativ për organizimin e lojërave elektronike të fatit.
Vendimi u mor unanimisht nga ministrat pjesëmarrës, pa asnjë votë kundër dhe pa vërejtje.
Çfarë thanë dëshmitarët?
Nga shtatë dëshmitarët e thirrur nga Prokuroria, një pjesë nuk i konfirmuan akuzat për përfshirjen e Grubit.
Vlado Petkovski, i konsideruar si dëshmitar kryesor i akuzës, deklaroi se nuk kishte informacion për ndonjë bashkëpunim konkret midis Grubit dhe Përparim Bajramit. Ai gjithashtu vërtetoi se shteti kishte të drejtë ligjore të organizonte vetë lojërat elektronike të fatit.
Nadije Hoxha mohoi që të kishte pasur marrëdhënie institucionale mes Grubit dhe Bajramit në kontekstin e Lotarisë.
Andrej Krstevski konfirmoi se ideja për terminalet ishte diskutuar dhe se planet përkatëse ishin aprovuar, por shtoi se nuk dinte nëse Grubi kishte dhënë udhëzime për këtë çështje.
Dy dëshmitarë të tjerë, Hrista Najdanov dhe Aleksandar Andonov, nuk e përmendën fare emrin e Artan Grubit gjatë dëshmive të tyre.
Ekspertja nuk gjeti shkelje në prokurim
Një nga dëshmitë më thelbësore ishte ajo e Anita Popovskës, ekspertes ekonomiko-financiare e angazhuar nga Prokuroria.
Në dëshminë e saj, ajo konfirmoi se Ministria e Financave kishte dhënë miratimin për procedurën e furnizimit me 800 terminale elektronike. E pyetur nga ekipi mbrojtës, ekspertja pranoi se nuk kishte hasur asnjë parregullsi në procedurën e prokurimit publik.
Ajo gjithashtu vërtetoi se nuk kishte gjetur dokumente që provonin se Qeveria ishte mbledhur në cilësinë e Asamblesë së Aksionarëve të Lotarisë për të marrë këtë vendim.
Megjithatë, në raportin e saj ekspertja nuk kishte përfshirë disa dokumente me rëndësi, si miratimet paraprake të Ministrisë së Financave, vendimet për buxhetin e Lotarisë dhe kontratën me partnerin privat.
Terminalet mbeten pronë e Lotarisë
Drejtori aktual i Lotarisë, Aleksandar Klimovski, konfirmoi gjithashtu se terminalet e blera janë në pronësi të institucionit, janë të regjistruara si pasuri e tij dhe ruhen në magazinat nën kontrollin e Lotarisë.
Ai nuk deklaroi se kishte vërejtur ndonjë shkelje në proceset e prokurimit.
Elemente që vënë në dyshim aktakuzën
Një tjetër aspekt i rëndësishëm lidhet me faktin se Grubi dhe të pandehurit e tjerë po gjykohen për organizimin e lojërave elektronike të fatit përmes terminaleve, por jo për platformën online MegaWin, përmes së cilës Lotaria vazhdon të ofrojë lojëra fati në internet. Kjo pikë ishte miratuar në të njëjtën seancë dhe në të njëjtën mënyrë si pika e aktakuzës.
Ndërkohë, Qeveria aktuale ka konfirmuar se ligji i ri parashikon që deri më 1 janar 2027, Lotaria të organizojë vetë lojërat elektronike të fatit, pa përfshirjen e partnerit privat Kazino Austria, duke vënë në funksion video terminalet që janë objekt i këtij procesi gjyqësor.
Kjo do të thotë se bëhet fjalë për një veprimtari që legjislacioni i ri ia atribuon vetë shtetit, ndërsa pikërisht për këtë procedurë po gjykohen Grubi dhe të pandehurit e tjerë.
Çfarë pritet më tej?
Më 11 dhjetor, mbrojtja pritet të marrë në pyetje drejtorin aktual të Lotarisë. Pas përfundimit të fazës së dëshmive të Prokurorisë, do të fillojë paraqitja e provave nga ana e mbrojtjes.
Në këtë fazë pritet të dëshmojnë edhe ish-ministrat e Qeverisë, përfaqësues të Ministrisë së Financave, zyrtarë të departamenteve juridike dhe profesorë universitarë.
Deri në këtë pikë të procesit, provat e sjella nga Prokuroria nuk kanë konfirmuar ndikimin apo ndërhyrjen e Artan Grubit në procedurën e Lotarisë. Ky është një element i rëndësishëm për strategjinë e tij mbrojtëse, por fajësia ose pafajësia do të përcaktohet nga vendimi përfundimtar i gjykatës.