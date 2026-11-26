Në mbledhjen e 65-të të Komisionit të Çështjeve të Zgjedhjeve dhe Emërimeve në Kuvend, u propozua njëzëri që gjykatësja Teodora Eftimovska Bojkovska të kandidojë për gjykatëse në Gjykatën Kushtetuese.
Kryetari i Komisionit, Gjorgjija Sajkoski, sqaroi se Kuvendi i Republikës së Maqedonisë konstatoi më 20 korrik 2026 dorëheqjen e gjykatësit të Gjykatës Kushtetuese, prof. dr. Goce Naumovski, prandaj tani duhet të zgjidhet një gjykatës i ri.
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Ai theksoi se Komisioni, duke u nisur nga kompetencat e veta, e propozon Eftimovska Bojkovskën për këtë funksion.
Sajkoski kujtoi se neni 109 i Kushtetutës përcakton që Gjykata Kushtetuese përbëhet nga nëntë gjykatës, të cilët zgjidhen nga radhët e juristëve të shquar. Meqë Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, në seancën e 20 korrikut 2026, konstatoi dorëheqjen e gjykatësit të Gjykatës Kushtetuese, prof. dr. Goce Naumovski, duhet të zgjidhet një gjykatës i ri në vend të tij. Nisur nga kompetencat e Komisionit të formuar me vendim për themelimin e trupave ekzistuese punuese të Kuvendit, ai propozoi Teodora Eftimovska Bojkovska, gjykatëse e Gjykatës Themelore të Gostivarit, për gjykatëse të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë.
Sipas Sajkovskit, Eftimovska Bojkovska vjen nga Tetova. Ajo u diplomua në vitin 1995 në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” pranë Universitetit “Shën Cirili dhe Metodi” në Shkup. Nga viti 1996 deri në vitin 1998 punoi si vullnetare, ndërsa në vitin 2008 u zgjodh gjykatëse në Gjykatën Themelore të Gostivarit, ku u mor me çështje civile.
Në zbatim të një vendimi të Këshillit Gjyqësor, për periudhën 2023–2026 ajo u udhëzua të ushtrojë funksionin gjyqësor në Gjykatën Themelore të Tetovës, ku merret me lëndë të së njëjtës fushë. Sajkoski nënvizoi se ajo është një gjykatëse me përvojë.
Propozimi u miratua me tetë vota “për”, pa asnjë votë “kundër” apo abstenim. Gjatë mbledhjes u shqyrtua po ashtu kërkesa e Lirim Sulejmanit për ushtrimin e të drejtës së pagës pas përfundimit të mandatit si anëtar i Komisionit Rregullator për Shërbimet e Energjetikës dhe Ujit dhe Shërbimet e Menaxhimit të Mbeturinave Komunale.
Sajkoski sugjeroi që Komisioni të miratojë një vendim në përputhje me nenet 19 dhe 20 të Ligjit për pagat dhe kompensimet e tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar. Komisioni e miratoi propozimin për ushtrimin e së drejtës së pagës pas përfundimit të funksionit.