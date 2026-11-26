Në një konferencë për mediat, kryetarja e Organit Kombëtar të Studentëve, Angela Vasilevska, theksoi se studentët kërkojnë rritje të menjëhershme të fondeve për ushqim të subvencionuar, e jo që kjo të ndodhë nga nisja e vitit të ardhshëm akademik, periudhë për të cilën Qeveria planifikon një model të ri.
Organi Kombëtar i Studentëve ka bërë të ditur se, nga rreth 7,000 studentë që iu përgjigjën një ankete online në lidhje me modelin e ri të kuponëve të subvencionuar për ushqim studentor, 97 për qind mbështesin rritjen e shumës në 4,500 denarë në muaj, ose rreth 180 denarë në ditë, pavarësisht se cili model do të zbatohet. Po ashtu, 79,5 për qind kanë preferuar modelin ekzistues me karta pagese.
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Sipas Vasilevskës, debati publik i periudhës së fundit është përqendruar te zgjidhja e re sistemike, ndërsa është lënë pas dore ajo që studentëve u takon sipas ligjit dhe që ka rëndësi parësore për ta: që shuma aktuale ditore prej 140 denarësh të rritet në rreth 180 denarë, në përputhje me normën e inflacionit.
Vasilevska deklaroi se Ligji për Subvencionimin e Ushqimit për Studentët nuk është respektuar prej tre vjetësh dhe kërkoi që shteti të fillojë ta zbatojë ligjin që ka përcaktuar vetë, sipas të cilit shuma duhet të rritet çdo vit sipas inflacionit pas përfundimit të çdo viti fiskal. Ajo shtoi se tani ndodhet në vitin e katërt të studimeve dhe se deri tani shuma e ushqimit është rritur vetëm një herë, atëherë kur ishte në vitin e parë. Studentët, sipas saj, janë të uritur dhe të braktisur prej tre vitesh, ndaj kërkohet rritja e menjëhershme e shumës për ushqim, sepse me 140 denarë nuk mund të gjendet as edhe një vakt në bufet e fakulteteve.
Lidhur me privilegjet e njoftuara me modelin e ri, ajo vuri në dukje se shumë institucione hotelierike, restorante, furra buke dhe kompani tashmë ofrojnë zbritje, prandaj bëhet fjalë për një praktikë tashmë të njohur, jo për një masë të re. Sa i përket vendosjes së planifikuar të modelit nga tetori i vitit 2027, ajo e quajti atë zvarritje, e cila do të sjellë edhe një vit tjetër çmimesh në rritje për studentët.
Rezultatet e anketës dhe kërkesat e studentëve do t’i dorëzohen sot Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Siç bëri të ditur Vasilevska, studentët do të presin dy javë: javën e parë do të shqyrtohen kërkesat e tyre, ndërsa shtatë ditët e tjera do të shërbejnë për marrjen e përgjigjes. Nëse kërkesat nuk plotësohen, ajo paralajmëroi se studentët do të dalin në protestë.