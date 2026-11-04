Filipçe për raportin e KE-së: Vendi po shkon drejt përkeqësimit, drejtësia është kapur nga qeveria dhe mediat përballen me presion

Venko Filipçe, kryetari i LSDM-së, reagoi në rrjetin social “X” ndaj gjetjeve të Raportit të fundit të Progresit të Shtetit të Komisionit Evropian për vitin 2026. Ai kritikoi ashpër qeverinë dhe tha se gjendja në vend po përkeqësohet në mënyrë drastike.
Sipas drejtuesit të partisë opozitare, raporti konstaton se nuk ka pasur përparim në luftën kundër korrupsionit, lirinë e shprehjes dhe prokurimin publik.
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Filipçe paralajmëroi gjithashtu se drejtësia ndodhet nën trysni politike dhe nuk ka financimin e nevojshëm.
Duke iu referuar vërejtjeve të raportit, ai përmendi dyzet padi ndaj gazetarëve, tre herë më shumë se vitin e kaluar. Sipas tij, mediat janë nën presion, ndërsa bujqësia gjendet në prag të kolapsit.
Për këtë gjendje, Filipçe bëri përgjegjëse drejtpërdrejt qeverinë aktuale, të cilën e akuzoi se ka kapur gjyqësorin, ka ngushtuar hapësirën mediatike dhe nuk ka ndërhyrë kundër korrupsionit.