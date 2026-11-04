Haxhiu merr Raportin e Progresit për Kosovën nga ambasadori i BE-së, flasin për reformat

Haxhiu merr Raportin e Progresit për Kosovën nga ambasadori i BE-së, flasin për reformat

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, është takuar me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel. Gjatë takimit, ai i dorëzoi Raportin e Progresit të Komisionit Evropian për Kosovën, raporton “Bota sot”.

Biseda u përqendrua te gjetjet e raportit, detyrat që e presin Kuvendin dhe hapat e nevojshëm për integrimin evropian të Kosovës.

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Në një postim në Facebook, Haxhiu bëri të ditur se kanë folur për përshpejtimin e reformave dhe përparimin në fushat ku raporti ka evidentuar ngecje. Sipas saj, kthimi i Kuvendit në punë krijon mundësinë që këto reforma të marrin një ritëm të ri.

Haxhiu tregoi se në takim u trajtuan posaçërisht Agjenda e Reformave, Plani i Rritjes dhe përmbushja e detyrimeve brenda afateve. Pjesë e diskutimit ishte edhe shqyrtimi i aplikimit të Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Ajo shprehu gatishmërinë për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet Kuvendit dhe Zyrës së BE-së, veçanërisht në procesin legjislativ dhe në mbikëqyrjen e zbatimit të reformave. Haxhiu theksoi se rruga drejt BE-së kërkon punë të pandërprerë, përkushtim dhe përgjegjësi nga të gjitha institucionet, ndërsa u shpreh e bindur se bashkëpunimi dhe angazhimi i përbashkët mund të sjellin përparim të dukshëm në reformat që u nevojiten vendit dhe qytetarëve.


Shtuar 4.11.2026 18:39

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