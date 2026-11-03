Dukovski njofton se Apeli e shpalli sot të pafajshëm Bojan Jovanovskin në çështjen “Aleanca Ndërkombëtare

Gjykata e Apelit në Shkup ka vendosur sot ta lirojë Bojan Jovanovskin (Boki 13) nga akuzat në çështjen “Aleanca Ndërkombëtare”, sipas njoftimit të publikuar në rrjetet sociale nga avokati i tij, Sasho Dukovski.
Dukovski, i cili e përfaqësoi Jovanovskin në këtë proces, bëri të ditur se me këtë vendim është ndryshuar dënimi prej 5 vitesh i dhënë në shkallën e parë nga Gjykata Themelore Penale.
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Duke komentuar përfundimin e çështjes, avokati u shpreh se drejtësia, ndonëse e diskutueshme, mbetet e arritshme.