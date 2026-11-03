Dhuna në familje, Prokuroria e Pejës kërkon kontroll më të rreptë të punës së policëve

Mbikëqyrja dhe kontrolli i punës së zyrtarëve policorë në trajtimin e rasteve duhet të shtohen, ka kërkuar ushtruesja e detyrës së Kryeprokurores së Prokurorisë Themelore në Pejë, Valbona Disha-Haxhosaj. Sipas njoftimit të Prokurorisë, kërkesa synon të sigurojë veprim profesional dhe zbatim të procedurave ligjore.
Këtë qëndrim ajo e ka paraqitur gjatë një takimi me zinxhirin komandues të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Pejë, ku në qendër të diskutimeve ishin bashkëpunimi mes institucioneve dhe mënyra e trajtimit të rasteve të ndjeshme.
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Të pranishëm ishin ushtruesi i detyrës së drejtorit të Policisë Rajonale në Pejë, major Mirsad Kelmendi, shefi i operativës, si edhe komandantët e pesë stacioneve policore të Pejës, Klinës, Istogut, Deçanit dhe Junikut.
Diskutimet u përqendruan veçanërisht te dhuna në familje dhe rastet ku përfshihen të miturit. Për këto raste u nënvizua domosdoshmëria që institucionet të reagojnë shpejt dhe mekanizmat kompetentë të bashkërendojnë veprimet.
Disha-Haxhosaj kërkoi më shumë vigjilencë dhe angazhim edhe për rastet që përfshijnë viktima, duke vënë theksin te përfshirja e institucioneve përgjegjëse për t’u garantuar atyre mbrojtje efektive.
Pjesë e bisedimeve ishin gjithashtu zbulimi në kohë i rasteve, masat për parandalimin e veprave penale dhe ndërmarrja e veprimeve të nevojshme në përputhje me ligjin.