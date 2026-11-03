Haxhiu dhe ambasadori McGurk bisedojnë për barazinë gjinore, median dhe prioritetet e Kuvendit

Haxhiu dhe ambasadori McGurk bisedojnë për barazinë gjinore, median dhe prioritetet e Kuvendit

Çështje me rëndësi për institucionet dhe shoqërinë ishin në qendër të takimit që kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, zhvilloi me ambasadorin e OSBE-së në Kosovë, Gerard McGurk.

Në një postim për këtë takim, Haxhiu njoftoi se biseda përfshiu reformën zgjedhore, lirinë e medias, fuqizimin e të rinjve, si dhe të drejtat e sigurinë e grave.

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Sipas kryetares së Kuvendit, theks i posaçëm u vu te agjenda parlamentare që synon barazinë gjinore. Në këtë kuadër, u trajtua edhe roli i Kuvendit për mbikëqyrjen e institucioneve dhe për parandalimin e dhunës ndaj grave.

Duke përshkruar diskutimin, ajo shkroi se me ambasadorin kishin shqyrtuar të drejtat dhe sigurinë e grave, fuqizimin e të rinjve, lirinë e medias dhe reformën zgjedhore, ndërsa vëmendje të veçantë kishin marrë barazia gjinore në agjendën parlamentare dhe përgjegjësia mbikëqyrëse e Kuvendit ndaj institucioneve, përfshirë parandalimin e dhunës ndaj grave.

Haxhiu bëri të ditur gjithashtu se pjesë e bisedës me McGurk ishin prioritetet e Kuvendit në fushën e legjislacionit dhe mundësitë për të ofruar mbështetje në fushat e diskutuara.


Shtuar 3.11.2026 15:31

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