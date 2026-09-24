Auditimi nxjerr në pah parregullsi serioze në Inspektoratin Shtetëror të Tregut në RMV: mungesë stafi, dështim i “E-Inspektorit” dhe fonde të pasigurta

Për vitin 2024, Enti Shtetëror për Auditimit shqyrtoi pasqyrat financiare dhe përputhshmërinë e Inspektoratit Shtetëror të Tregut me kuadrin ligjor. Për shkak të parregullsive dhe mospërputhjeve të gjetura, audituesit shprehën një opinion të pafavorshëm për realitetin dhe objektivitetin e pasqyrave financiare, si dhe një opinion të kualifikuar për përputhshmërinë me rregulloret.
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Gjatë vitit 2024, ISHP kreu 28,263 inspektime, nga të cilat 21,108 ishin të rregullta, 5,106 të jashtëzakonshme dhe 2,049 kontrolle. Mbikëqyrjen e realizuan 148 inspektorë, që përbën vetëm 47 përqind e 313 vendeve të sistematizuara të punës. Pesë departamente nuk kanë menaxherë, ndërsa auditimi vërtetoi edhe shpërndarjen e zyrtarëve administrativë në vendet e punës së inspektorëve.
Nga janari deri në tetor 2024, u morën 19 vendime për caktime në detyrë pa fonde të siguruara dhe pa u parashikuar në Planin Vjetor të Punësimit. Në dhjetor, 17 prej këtyre vendimeve u anuluan, ndërsa punonjësit u kthyen në pozicionet e tyre të mëparshme të punës.
Regjistrat dhe sistemi informativ për menaxhimin e mbikëqyrjes inspektuese ende nuk janë krijuar, kurse aplikacioni “E-Inspektor” nuk është vënë plotësisht në përdorim. ISHP nuk ka as një bazë elektronike të vetme të të dhënash me metodologji për vlerësimin e riskut, gjë që e bën të vështirë planifikimin dhe monitorimin e veprimtarive inspektuese.
Veçanërisht shqetësues është Departamenti i Inspektimit të Sigurisë së Produkteve, ku u plotësuan vetëm pesë nga 14 pozicionet e planifikuara. Në periudhën 2022-2025, falë mbështetjes nga projektet ndërkombëtare, u kryen analiza laboratorike të produkteve dhe gjatë këtyre kontrolleve u tërhoqën nga tregu 40 produkte. Auditimi paralajmëron se pas përfundimit të projekteve mbetet e pasigurt nëse këto kontrolle do të vazhdojnë, për shkak të fondeve të kufizuara buxhetore.
Po ashtu, u konstatua se ISHP nuk disponon hapësira të përshtatshme për ruajtjen e sendeve të sekuestruara deri në dorëzimin e tyre te Agjencia për Menaxhimin e Pasurive të Sekuestruara. Kjo krijon rrezik për trajtim të papërshtatshëm dhe humbje financiare.
Në operacionet financiare, u vërtetua se inventari i aseteve dhe detyrimeve nuk ishte kryer plotësisht. Materialet e zyrës me vlerë 1.107 milion denarë, formularët e inspektimit me vlerë 791 mijë denarë dhe gomat e makinave me vlerë 249 mijë denarë nuk ishin të regjistruara në evidencat materiale.